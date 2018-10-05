В лес не убежит: идеальная работа для знаков зодиака

На календаре пятница, а это значит, что через два дня вновь на работу — это ли не счастье? Если ваша голова неодобрительно мотает из стороны в сторону, то пора задуматься о том, а на правильном ли вы месте? К счастью, знаки зодиака могут подсказать, где применить свои таланты. Не благодарите!

Овен

Священная миссия леди-Овна — донести до бестолковых смертных мысли ее великого ума. Как пилить мужа, манипулировать родственниками, подговаривать детишек и при этом казаться ангелом во плоти — тайные знания в подарок человечеству. Кроме этого, на своих «уроках жизни» умница и разумница Овен блестяще решает любое затруднение (переходя на ультразвук и оглушая всех неспокойных), набирает себе студентов на второй курс (под угрозой смерти), четко выражает свои мысли (выкрикивая их истерично, помахивая при этом топором в ручках). Это, кстати, тоже на экзамене спрашивают, так что записывай. Поэтому идеальная роль Овнов — воспитательница деток Сатаны, уборщиц, политиков.

Телец

Милашка-Телец умеет кудри на копытца наматывать. Но не стоит забывать, что кудри эти держатся на железобетонном лбу, которым Телец пробивает все преграды на пути к славе, богатству и хорошей жизни. Внешность глупой блондинки — отвлекающий маневр, в душе Телец — предприниматель 80 уровня, с харизмой психопата и умением убеждать покруче тех самых Свидетелей. Выглядит это, по меньшей мере, завораживающе, действует — молниеносно: глазками стрельнет, волосами взмахнет, умное слово скажет — все, успешная компания уже в ее копытцах и за сущие копейки. Учитесь, пока Телец жива!

Близнецы

В идеальном мире Барышня-Близнец управляла бы армией психопатов, держала ферму гигантских майских жуков или строила дома из мягких хомячков. В реальности же Близняшке приходится сбавлять обороты и работать продавцом, рекламщиком, журналистом, подаваться в актрисы. Естественно, красотке скучно настолько, что время от времени ее лапка импульсивно петлю на лампочку накидывает, но, несмотря на это, работу свою она делает искусно: за пять минут убедит любого в том, что поношенные тапочки — писк моды, и срочно нужно брать, что китайская реклама — это то, что нужно каждому предприятию, а ведущим новостей давно пока излагать информацию в песнях, приплясывая. Как они умудряются убеждать в этом совершенно вменяемых людей — секрет. Нам остается только радоваться, что Близнецы в политику не лезут.

Рак

Рак с радостью бы пошла в психологи, да практика не приветствует распития алкоголя и лечение музыкой Ваенги. Поэтому свои свет, добро, слезы и эмоциональную нестабильность она выливает на бумагу. Как уже многими проверено — бумага все стерпит, а значит и жизненный опыт, перемешанный с фантазией — туда. Такой взрывоопасный коктейль действительно ломает мозг издателям, и они с радостью публикуют все, что выдумает талантливая Рак. К слову, если вместо ручки в клешню Рака вставить кисть, то будет вам сюрреализм в чистом виде. К сожалению, Рак чаще запихивает всю свою гениальность подальше в панцирь и идет работать продавцом или менеджером, а жаль.

Лев

Львица пришла в этот мир, чтобы стать звездой, поэтому такие банальные профессии, как кассир, повар, менеджер — не предлагать. Красотке нужна аудитория, которая, падая в обморок, будет восхищаться внешностью, талантами и ее присутствием в принципе. Актриса, певица, модель, муза и просто женщина-народное достояние — это по ней. Мечтать не вредно, правда же? Авось Львице и повезет, ведь непросто так кошачьи боги наградили ее природной харизмой и острыми клыками, что, в принципе, выполняют одну и ту же функцию — обольщать, властвовать и убивать всех неверных.

Дева

Неожиданно! Дева — прирожденный следователь. Докапываться до суди, расчленять любую тему на мелкие детали, доставать всех и всегда, делая это исподтишка, но при этом красиво и аккуратно — все грехи Барышни-Девы идут в дело. Благодаря Девам раскрываемость дел будет стопроцентной, на месте будет царить мир и порядок, просто потому, что все свалят куда подальше. Можно Девам, конечно, со своими «особыми» навыками в корректоров, редакторов и финансовых аналитиков податься, но это ведь скука смертная.

Весы

Леди-Весы не могут решить, кем они хотят быть, чем заниматься, сколько денег получать, в каком обличии и на какой планете жить. Поднимать пингвинов в Арктике, придумывать кроссворды, печь пряники в форме единорогов — Весы возьмутся за все, они ведь такие воздушные и непостоянные. Звезды же нам нашептывают, что Мироздание наградило Весов навыком коммуникации 80 левела, поэтому они могут найти общий язык, как с лауреатом Нобелевской премии, так и с «реальным пацаном» со двора, так что язык их доведет не только до Киева, но и до тепленького места в кабинете дипломата или менеджера по работе с клиентами.

Скорпион

В адской канцелярии красоткам-Скорпионам давно ставят пропуски, поэтому всю «грязную» работу выполняют черти. Но Скорпионихи готовятся к великой миссии — мучить людей раскаленными вилами — еще на этом уровне: узнавая все тайны, грешки, интимные секреты смертных они начинают выматывать душу, выносить мозг, а потом принимаются за кошельки. Ну, вы поняли, из них получаются отличные мошенники. К счастью для всех нас, это незаконно, поэтому милашки-членистоногие уходят в коллекторы и налоговые инспекторы.

Стрелец

Стрелец, как мы знаем, вечно молодая и вечно пьяная, а еще вечно плавает с акулами, кормит с ручки кобру мышками, плетет косички льву — в общем, прирожденная дрессировщица. Но работа эта непостоянная, так как веселую Стрельца то и дело тянет велосипед у медвежонка украсть, мячики у слона, у павлина — хвост, у клоуна — костюм. Бесплатный совет Стрельцам: дабы не сидеть на велосипеде в костюме клоуна, но без денег, стоит податься гидом в Африку или проводником на Эверест.

Козерог

Если бы в офисах можно было прописываться, купаться в надувном бассейне, ставить мягкий диванчик и плюшевый домик для Чихуахуа, то там работали бы одни Козерожки. Увы, но такое Козерогу может только сниться, поэтому единственный выход — открыть свой бизнес, где можно спать, купаться, болтать по телефону, кормить собачку — и все это на работе. Сам себе повышаешь зарплату, хвалишь за подписание договора с новыми инвесторами, работаешь 24/7 и душу продавать не обязательно — козерожий рай на земле.

Водолей

Водолеев хлебом не корми, дай совет дать, а еще показать, как правильно, рассказать несколько интересных фактов об этом, конечно, вы все равно неправильно все сделаете, но ничего, Барышня-Водолей — понимающая, она повторит, покажет, расскажет и убьет в вас остатки человеколюбия. Дабы не расходовать эдакий дар понапрасну, Водолеям обязательно нужно стать педагогом или идти в инструкторы по всему сразу. На худой конец можно задуматься о карьере психолога, где можно не только советы давать, но и в блокноте рисовать, пока никто не видит, а еще очки по-умному поправлять. Идеально.

Рыбы

Если вы думаете, что лежащая на кровати, в ванне, на столе, полу (да хоть где) Рыбка сдохла, то хватит тыкать ее палкой, она созерцает и переваривает все происходящее. Чаще всего именно поэтому матерые Рыбы решают будущее за мальков — заставляют идти их на врачей, юристов и финансистов. В итоге подросшие мальки в экзистенциальном кризисе, а их родители — в ужасе. Неплохо бы Рыбкам реже уходить в астрал и чаще рассказывать родителям, что уличные музыканты зарабатывают больше врачей, а дизайнеры скоро завладеют миром.