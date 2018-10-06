Правила домостроя, которые все забыли, а зря

Сильные независимые женщины используют это слово как ругательство, а мужчины, мнящие себя мачо, мечтают возродить былые порядки. Но ни те, ни другие часто даже не догадываются, а что же такое домострой. И если хорошо разобраться, то окажется, что наивные представители сильного пола напрасно считают благословенными времена патриархата, а женщины, наоборот, не вполне понимают, от чего отказались.

Это не закон

Изначально "Домострой" — это книга, литературный памятник XVI века, который представлял собой свод правил, регламентирующих все сферы жизни человека. Правила старались соблюдать представители всех сословий, особенно зажиточных. Но это было делом добровольным, а никак не обязательным.

Со временем слово "домострой" стало использоваться для обозначения жизненного уклада тех времен. А еще позже это слово приобрело негативный оттенок. Женщины, считающие себя прогрессивными, домостроем называют любую ситуацию, в которой есть хоть намек на ущемление их прав, а мужчины, презирающие подкаблучников, с тоской вспоминают давно ушедшие времена, когда, казалось, жены всецело были во власти мужей.

Книга делится на несколько частей. Начинается все с того, как правильно верить, затем в книге описывается, как нужно служить царю, как вести себя в гостях и за столом, как обращаться с женой и детьми и вести домашнее хозяйство.

Например, запрещается ковырять в носу, когда находишься за столом, оглядываться по сторонам, нельзя начинать есть без приглашения хозяев, а уходя не нужно забирать самое вкусное со стола, если только вас не угостят.

Обратная сторона власти

Мужчине отводится роль главы семьи и добытчика. В своей семье они царь, и бог. Дети и слуги должны к нему именно так и относится, а учить их такому отношению должна женщина и подавать личный пример. Но кроме прав, у мужчины возникает еще больше обязанностей. Первая и главная заключается в том, что мужчина отвечает за все, что происходит дома, перед богом и царем. Его задача обеспечивать семье высокий уровень жизни и заботиться о том, что бы состояние росло. Другими словами, не получится лежать на диване, щелкая пультом, и отдавать распоряжения жене.

Государыня дома

Жене вменяется в обязанность сберегать заработанное мужем, а также распоряжаться слугами и воспитывать детей. Дома должно быть чисто и красиво. Особенно подчеркивается, что жена — государыня дома, то есть по статусу она равна своему же мужу. И пока тот работает на благо семьи, она решает все бытовые вопросы в доме.

Бей жену к обеду

Если же муж замечает какой-то непорядок, он должен указать жене на это, чтобы она все максимально быстро исправила, в противном случае наказания ей не избежать. При этом уточняется, что нельзя бить жену в гневе или на людях, а после нужно обязательно попросить прощения и пожалеть.

"Плеткою вежливенько побить, за руки держа, а гнев бы не был, а люди бы то не ведали и не слыхали"

Из приведенного отрывка видно, что наказание чисто символическое, и вовсе не для того применяется, чтобы покалечить и выместить зло на жене. Это скорее наставление. Но, к сожалению, без перегибов на местах не обходилось. Мужчины, не сознавая ответственности и не понимая, что и зачем они делает, били женщин, как хотели. Поэтому грустить о тех временах мы не будем.

А кроме того женщинам запрещается пить алкоголь в гостях или дома, занимать что бы то ни было у соседей, зато можно давать в долг. Осуждается жадность и привычка прятать еду. В книге говорится о христианских добродетелях и ценностях.

Воспитание детей

Родители должны всем обеспечить своих детей, а дети должны заботиться о родителях в старости. Чтобы этого достичь, также рекомендовалось применять физическое наказание. Детей необходимо:

"…учить их страху Божию, и вежливости, и всякому благочинию… И хранить их и блюсти чистоту телесную и от всякого греха, как зеницу ока и как свою душу"

Кстати в те времена, телесные наказания применялись даже к представителям высших сословий. Это было в порядке вещей, который, к счастью, остался в далеком прошлом. Хотя некоторые родители до сих пор считают возможным шлепнуть ребенка в воспитательных целях, забывая о том, что они должны быть примером для своих детей. Кстати, домострой предполагает, что в страхе Божием живут все без исключения. И страх в данном случае не испуг, а уважение и соблюдение христианских заповедей.

И другие правила жизни

Но не только духовную сферу регулируют правила домостроя. Это настоящее учебное пособие о том, как вести домашнее хозяйство рационально и экономно. Здесь можно найти множество советов, начиная с того, как хранить одежду, и заканчивая рецептами вкусной и здоровой пище. И женщина в этой картине мира приравнивается к драгоценному камню: