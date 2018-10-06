Сила 20 минут: как заставить себя что-либо делать

Если что-то совсем не хочется делать, но избежать этого никак нельзя, то у нас есть для вас отличный рецепт.

Психологи утверждают, что если заставить себя что-то делать крайне тяжело, нужно просто вспомнить про силу 20 минут. Именно этого времени достаточно, чтобы уделить внимание поддерживающей уборке. Всего 15-20 минут ежедневного наведения порядка — и дома никогда не будет грязно!

Если ждет ненавистное занятие, от которого никуда нельзя деться, посвятите ему 20 минут своего времени, затем сделайте перерыв ровно на столько же. После этого вновь непременно возьмитесь за работу. Психологически сделать это вам будет легче, так как вы знаете, что всего через 20 минут вы будете в полном праве отдохнуть от данного занятия.

Не стоит недооценивать силу 20 минут. Ведь за это время можно сделать действительно много полезного: выйти на небольшую пробежку или просто размять тело, прочитать очередную главу книги, посмотреть обучающее видео. Так вы приучаете себя к порядку и системе. Сила 20 минут вам в помощь!