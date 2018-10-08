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«Жалею, что вышла за американца»
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Наболело: «Жалею, что вышла за американца» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.
Вышла замуж за американца в 21 год. Познакомилась с ним, когда была в штатах по программе обмена, быстро влюбилась, повелась на красивые обещания. Это был 2003 год. Буквально через пару лет все поменялось кардинально: он не хотел работать, мотивируя это «поиском себя» и тем, что я должна его поддерживать. А жить-то на что-то надо…
Я работала на двух, а иногда и на трех работах. После шести лет совместной жизни он подсел на амфетамины, обвиняя меня в том, что я ему не уделяю достаточно внимания. С деньгами было также туго: его поиски себя не давали задерживаться на работе больше полугода. Работа отнимала у меня все время, жизнь в штатах отнюдь не дешевая, плюс он еще платил алименты бывшей жене. Иногда это приходилось делать мне, но в один прекрасный момент я поставила его перед фактом: деньги врозь!
Последние несколько лет брака превратились в кошмар из-за наркотиков: он поссорил меня со всеми друзьями, рассказывая небылицы о том, что я ему изменяю и занимаюсь проституцией (интересно, когда я это могла успевать, имея 2-3 официальных работы). В общем подробностей много и все они ужасные: там было и рукоприкладство, и вмешательство полиции.
В итоге я поехала домой на юбилей отца и выпускной сестры — так совпало в один год. Он в это время вообще с цепи сорвался в плане амфетамина, поэтому я решила не возвращаться. Разводилась я через посольство, долго (2 года) и дорого. Он до сих пор утверждает, что я за ним слежу и прослушиваю его телефон. Только спустя время я поняла, что живую он бы меня никогда не отпустил. Все время брака я пахала как Папа Карло.
Тайком я получила два международных сертификата учителя английского и лицензию судебного переводчика, работая на одной из своих part-time работ. Это, наверное, единственные плюсы моей жизни в штатах, теперь я востребованный специалист в России.
В настоящий момент я замужем за замечательным русским мужчиной. Интересно то, что знаю я его с самого детства — мы жили в одном доме. Он для меня все, я очень жалею, что не уехала домой раньше. Сейчас мы ждем первого ребенка. Он работящий, добрый и заботливый, а я делаю все для того, чтобы он был счастлив. Очень важно, когда рядом есть понимающий человек, с которым можно поделиться всем. В штаты я больше и не ездила, хотя у меня есть американский паспорт. Не хочу, хватило.
Женский форум36
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