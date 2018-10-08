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«Для многих мужчин ты терапевт в стрингах!»
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«Для многих мужчин ты терапевт в стрингах!» 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Как живется стриптизерше? И как быть, если она состоит в отношениях? Некоторые профессии порицаются в обществе напрасно — знала ли ты, что стриптиз вовсе не означает последующий секс? Впрочем, пусть наша героиня расскажет обо всем сама.
1. Как вы решились на работу в стриптиз-клубе?
Я много лет занималась танцами, но в 18 лет сломала правое колено, профессиональная карьера оборвалась. Потом я недолгое время владела собственной студией. В другие меня не хотели брать на работу, боясь, что переманю студентов. И тут подруга предложила пойти учиться танцам на шесте — pole dance. В какой-то момент все и свершилось: нам с мужем понадобился дополнительный доход, а у студии и стрип-клуба была одна парковка. И мы решили, почему нет?
2. И каков график?
Сложный. Клуб работал и днем, и ночью, мои смены были ночными. Я работала с семи вечера до трех часов ночи. Смен должно быть не меньше четырех в неделю, иначе нужно платить взнос за возможность поработать.
3. Каким был сам процесс?
Я приходила с готовой прической, переодевалась, красилась и выходила на сцену. Там было два шеста, во время сеанса нужно было потанцевать у одного, у второго, а потом спуститься в бар. Нас было несколько, мы менялись.
4. Это очень прибыльно?
Конечно! Есть плата за вход, есть чаевые, плюс я флиртую с мужчинами, чтобы они раскошелились на приватный танец.
Твоя личность как стриптизерши — не то же самое, что обычная, вести себя приходится по‑другому. Приходится флиртовать, крутиться, и никого не волнует, что ты замужем — для клиентов ты одинока, иначе ничего не заработаешь. Я была воплощением их фантазий, и если мне говорили «хочу доминатрикс»… я ей становилась.
5. А что входит в приватный танец?
Это танец в VIP-комнате за отдельную сумму. Там стоят диваны и полутемно. Никакого секса!
Мое фирменное движение — стояние на руках. Я всегда снимаю перед этим обувь (15-сантиметровая платформа страшно неудобна), ставлю руки на пол и стою на них, потом опускаюсь к нему на колени. В жизни выглядит намного лучше, чем в описании.
6. Ты раздевалась на танцах?
У меня большая грудь, так что в принципе мужчины могли представить, что скрывается под костюмом. Иногда я танцевала топлес, если в клубе было мало людей. Но вообще, я зарабатывала деньги без раздевания.
7. И сколько ты зарабатывала за ночь?
Клуб мне не платил, все держалось на чаевых. Мы, по сути, арендовали место на сцене и сами платили в конце смены от 10 до 500 долларов (чем реже выступаешь, тем больше). И еще нужно было оставить чаевые диджею, иначе будешь потом танцевать под 8-минутную композицию о бутербродах. Я зарабатывала много, до 500 долларов за ночь, потому что у меня 50-й размер одежды, а у остальных — 40-й. Я, можно сказать, выделялась.
8. А какие посетители приходили?
Разные. Военные, фермеры, рабочие, бизнесмены. Всегда был какой-нибудь неприятный тип, которого мы старались обходить. Такие люди вечно хотят прикосновения (а если они прикоснутся — их тут же выведут), пытаются взять номер телефона и спрашивают, что ты делаешь после работы. А что я делаю, иду в круглосуточный фастфуд за ужином!
9. Бывало ли тебе некомфортно или небезопасно?
С безопасностью все было хорошо, а вот дискомфорт был. В первую ночь я была в ужасе, боялась упасть с платформы и все такое. Но когда начала танцевать, все сразу забылось.
10. Тебя пытались схватить посетители?
Бывало. Но мой отец — офицер полиции в отставке, так что я прекрасно знаю, как за себя постоять. Если человек пытается меня схватить, он оказывается на полу с каблуком у горла. Я позволила ему уйти, и когда охранник спросил, все ли со мной хорошо, я ответила, что вопрос не ко мне.
11. Что люди неправильно думают о стриптиз-клубах?
Многие женщины думают, что если мужчина пошел туда, он изменяет. Но там ничего не происходит! Для многих я просто терапевт в стрингах. Они рассказывают о том, что происходит в жизни.
12. Запомнился ли тебе кто-то из клиентов?
Одному из них было около 70 лет, он был очень мил, а мы думали, что он тут забыл. Он заказал приватный танец и сказал, что жена умерла, а ему хочется общения. Я чуть не разрыдалась, но сдержалась, чтобы не размазать макияж.
13. Тебе приятно было находиться на сцене?
Да, я становилась страстной и открытой, оттого и денежный поток не иссякал. А до того я была весьма скромной.
14. Что тебе не нравится в этой работе?
Драматичность. Бывает так, что кто-то уводит клиента. Однажды в раздевалке случилась драка, и потом девушка брызнула в лицо другой перцовым баллончиком. Пострадали все.
И еще вечно приходится заклеивать ноги пластырем и почти не ходить на следующий день.
15. А что думал муж?
Однажды он пришел в клуб и сел в баре с пивом. Когда я закончила танец (никто не знал, что это мой муж), я подошла к нему, как к обычному посетителю. Он дал мне чаевые и сказал, что на эти деньги мы потом вместе поужинаем.
Однажды я пришла домой, переоделась, и мы пошли в ресторан. А потом он смеялся, что у меня в трусиках застряла купюра и именно ее он дал на чай. Но в этом смехе не было неуважения, у нас отличные отношения!
16. Можно ли назвать стриптиз секс-работой?
Некоторые так и считают, но нет. Секса нет и быть не может. Мы флиртуем с мужчинами только ради чаевых.
17. Некоторые считают, что женщины танцуют там от безысходности, а на самом деле?
Нет. Всегда можно найти обычную работу. Моя знакомая — кандидат наук. Ей нравится эта работа, потому что она придает уверенности в себе и раскрывает сексуальность. Женщинам важно чувствовать контроль над тем, кто они есть. Для меня эта работа — акт феминизма.
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