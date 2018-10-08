Ещё
За кого в СССР все хотели замуж
Далее:
Читайте также:
Ещё

За кого в СССР все хотели замуж 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Вспоминаем профессии, представители которых считались самыми завидными женихами в советское время.

Работники торговли

Во времена тотального дефицита иметь знакомого, способного достать редкие продукты, было счастьем. Еще лучше — быть его женой.

Моряки и дальнобойщики

Мужчины, в чьи непосредственные обязанности входили заграничные командировки, ценились на вес золота. У них была возможность привозить одежду, технику, игрушки и жвачку. Опытные жену умело перепродавали такие сокровища.

Номенклатурные работники

Для них были открыты все двери: достать путевку в санаторий, устроить ребенка в институт, получить продуктовый набор. Стать женой чиновника было престижно.

Военные

Этот вариант не для всех, а только для самых терпеливых. У военных всегда было хорошее пенсионное обеспечение и льготы. Конечно, мамы одобряли выбор дочек, если он падал на курсанта военного училища.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живет женщина, родившая 38 детей4
Шпица получила предложение прямо на сцене
«Жалею, что вышла за американца»36
«Он насиловал меня и запрещал закрывать глаза»: лауреат Нобелевской премии мира рассказала о своей жизни в ИГИЛ1
Безрукова прокомментировала слухи о беременности5
Видео
02:59
Куда пропала Светлана Лазарева
Звёзды
05:19
Звезды, которые в 50 выглядят на 30
Звёзды
02:36
Как выглядит 14-летняя дочь Юлии Волковой
Звёзды
04:32
Детские лайфхаки из СССР
Дети
00:13
5-летняя девочка может поднять 30 килограммов
Дети
10:47
Насколько хорошо развита ваша память
Психология
00:48
Фадеева заподозрили в романе с Серябкиной
Звёзды
00:33
Любовь Успенская побрила дочь налысо
Звёзды
00:54
Как кумир домохозяек изменил имидж
Звёзды
00:22
Звезды, которые пренебрегают личной гигиеной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение