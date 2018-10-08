За кого в СССР все хотели замуж

Вспоминаем профессии, представители которых считались самыми завидными женихами в советское время.

Работники торговли

Во времена тотального дефицита иметь знакомого, способного достать редкие продукты, было счастьем. Еще лучше — быть его женой.

Моряки и дальнобойщики

Мужчины, в чьи непосредственные обязанности входили заграничные командировки, ценились на вес золота. У них была возможность привозить одежду, технику, игрушки и жвачку. Опытные жену умело перепродавали такие сокровища.

Номенклатурные работники

Для них были открыты все двери: достать путевку в санаторий, устроить ребенка в институт, получить продуктовый набор. Стать женой чиновника было престижно.

Военные

Этот вариант не для всех, а только для самых терпеливых. У военных всегда было хорошее пенсионное обеспечение и льготы. Конечно, мамы одобряли выбор дочек, если он падал на курсанта военного училища.