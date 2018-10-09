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8 правил поведения в офисе
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8 правил поведения в офисе, которые позволят вам оставаться в выигрыше 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Если вы хотите, чтобы шеф постоянно вас ставил в пример другим, а сотрудники и партнеры видели в вас исключительно профессионала, которому можно поручить даже сложный проект, тогда следуйте этим нехитрым рекомендациям. Мы подготовили несколько советов, которые не только помогут вам укрепить свои позиции в офисе, но и быстро продвинуться по службе.

Умейте себя подать

Психологи уверяют, что не только вербальное участие в дискуссии или подготовке важного отчета говорит о вашем отношении к работе, но и поза, мимика, а также жесты могут весьма красноречиво указывать на ваш профессионализм, либо его отсутствие. Поэтому постарайтесь произвести впечатление мотивированного сотрудника, но только не переборщите! Наигранный энтузиазм и чересчур бодрый дух тоже не пойдут вам на пользу.

Приходите на совещания с ноутбуком или планшетом

Так вы сможете не только для себя конспектировать основные моменты, чтобы ничего не забыть потом, но и в случае возникновения каких-либо спорных вопросов, вы сможете оперативно найти достоверную информацию и озвучить эти данные. Кроме того, так вы сможете приводить весомые аргументы «за» или «против» сверяясь все с той же достоверной информацией.

Не забывайте о стратегии

«Будьте стратегом!» — напоминают те люди, которые уже достигли определенных высот и в жизни, и в карьере. Особенно это касается переговоров, совещаний, обсуждений стратегии развития компании и так далее. Ведь от того, как работник ведет себя во время этих важных мероприятий, а также, как он реагирует на возникающие спорные моменты и насколько грамотно отстаивает свою позицию, сигнализирует руководству о том, как данный человек относится к своим непосредственным обязанностям и компании в целом. Поэтому очень важно не получить звание главной «выскочки» или «зануды» и заранее составить себе план выступления или презентации. Так вы сможете подкорректировать какие-то вопросы или остановиться на особо важных моментах чуть подробнее.

Чаще используйте цитирование собеседника

Отличный прием, если вы хотите задать собеседнику. Прежде, чем спросить окружающих о чем-либо, используйте формулировку цитирования их же слов, произнесенных когда-либо. Например, «Вы упомянули о том, что объем предоставляемых нами услуг резко снизился, в связи с этим у меня возник вопрос…». Во-первых, так вы продемонстрируете, что действительно следите за всем, что происходит в компании и вовремя реагируете на изменения. А во-вторых, после этого никто не сможете обвинить вас в том, что вы искажаете слова или предоставляете неверную информацию (да, такое тоже может быть).

Меньше говорите и больше слушайте

Психологи рекомендуют как можно чаще наблюдать за поведением других сотрудников (и руководства в том числе) и ежедневно оценивать общий эмоциональный фон компании. Так вы сможете быть уверены, что не упустите какие-то важные детали и всегда будете в курсе того, что происходит в вашем коллективе. К тому же, в случае возникновения каких-либо конфликтных ситуаций вы сможете быстро сориентироваться, предложить компромиссное решение и заручиться поддержкой большинства (поэтому и нужно стараться быть в курсе всего).

Ставьте свои интересы превыше всего

Эксперты советуют научиться грамотно балансировать между той личностью, которая будет принимать активное участие в дискуссиях, демонстрировать заинтересованность и предлагать множество нестандартных решений и тем счастливчиком, на которого в итоге взвалят весь этот дополнительный объем работы, который, оказывается, нужно было выполнить «еще вчера». Конечно, не стоит тут же яростно отстаивать свои права и обязанности, а лучше быстро прикинуть, какие привилегии вы сможете получить в случае успешного выполнения задания или на кого сможете перекинуть часть работы, чтобы не погрязнуть в этой рутине.

Демонстрируйте крайнюю заинтересованность при общении с коллегами

Даже если речь собеседника (коллеги или руководителя — не важно) навевает на вас скуку и вызывает откровенное желание зевнуть или залипнуть на чем-то более интересном, постарайтесь так не делать. Если вы чувствуете скуку или усталость, постарайтесь не отводить взгляд в окно, на свой смартфон или какие-либо предметы интерьера. Во-первых, это неуважение по отношению к собеседнику, а во-вторых, это красноречиво говорит о том, что вам не интересно обсуждение рабочих моментов. Поэтому, если, скажем, дело происходит во время совещания, то просто опустите взгляд в свои записи, продемонстрировав, что вы обдумываете комментарии или готовитесь задать важный вопрос.

Не бойтесь обсуждать дополнительные бонусы

Скажем, если ваше руководство пытается «повесить» на вас новый пласт работы, который, в общем-то, не входит в ваши обязанности, не спешите сразу же соглашаться или, напротив, воспринимать все в штыки. Эксперты рекомендуют использовать эту ситуацию себе во благо и немного поторговаться. Например, предложите вашему шефу оформить это как сверхурочную занятость за дополнительную плату или обговорите размер вашего ежемесячного/ежеквартального бонуса с учетом ваших новых обязанностей. А чтобы начальство точно не смогло упрекнуть вас в том, что вы бездельничайте, начните разговор о повышении со слов: «Вы знаете, я никогда не отказываюсь от дополнительных поручений/нового проекта, однако именно это задание потребует от меня гораздо больше времени для выполнения, а мне бы не хотелось, чтобы это сказалось на моей основной работе».
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