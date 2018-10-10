Наболело: «Нет в работе божьей искры»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Работаю ответственным редактором в журнале лет пять.

Получается неплохо — читатели покупают. Делаем журналы для школ. За пять лет было все: текучка редакторов, смена руководства, слияние компаний, новые требования. Все это можно пережить. Даже плюсы свои есть, потому что всегда учишься чему-то новому. Я никогда работы не боялась. Надо доделать на выходных — доделаю. Больничные не беру. Коллектив хороший, коллеги по журналу в беде не оставят. Спасибо им огромное!

Загрузка… Были сложные ситуации. К примеру, редакторы уходили, потому что требования высокие, а работать тяжело. Делала не только свой журнал, но и тот, который редактор бросил. Просто потому, что читатель деньги заплатил, а обманывать его нельзя. Есть еще электронные версии журналов. Я один раз доделывала с коллегами электронный журнал через семь часов после операции. От наркоза отошла и дома на удаленке работала. У меня журналов всего четыре. Тяжело, но интересно. Было.

А вот последнее время совсем не интересно. Начальник у нас новый уже больше года. Как работает школа понимает приблизительно и смутно. Страхи свои рассказывает, которые в школьные годы пережил, или просто не представляет, что учителя и администрация школы делают. Требования все выше. Редакция работает на пределе, часто по выходным. Редакторы отпуск берут, чтобы спокойно журнал доделать.

За год устала объяснять очень далекому от образования человеку, что редакторы не предлагают очередной идиотизм и занудство опубликовать, а делают профессиональную статью. Руки у меня лично опустились после последнего разговора. Мне сказал начальник, что в сервисе для электронного журнала, который я придумала и делаю, нет божьей искры. Сервисы — это электронные большие таблицы, видео, планировщики и прочие полезные для читателя штуки. Попросила показать пример сервиса с божьей искрой, но ответа не получила. И это вся конструктивная критика.

Сомневаюсь, что эту историю опубликуют. Но хочу сказать читателям только одно — цените себя, не терпите унижение. А если вы руководитель, то берегите работящих сотрудников. Всем позитива! А я буду искать себе другую работу.