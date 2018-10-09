«Шокирующая» правда о домогательствах в самолетах

Раскрыта «шокирующая» правда о сексуальных домогательствах в самолетах

Исследование, проведенное австралийской организацией Travel Workers Union (TWU), показало, что больше половины работников авиакомпаний, подвергавшихся сексуальным домогательствам в самолетах, никогда не заявляли об этом в правоохранительные органы , сообщает Newhub.

«Это грустная и шокирующая правда. Результаты исследования показывают, что авиакомпании не воспринимают всерьез проблемы своих сотрудников и не поддерживают их, когда они сталкиваются с трудными ситуациями», — прокомментировал исследование пресс-секретарь TWU Майкл Кейн

Опрос, проводившийся среди членов экипажа, выявил, что 65 процентов респондентов подвергались сексуальным домогательствам на борту хотя бы один раз в жизни, а пятеро из них были жертвами сексуальных домогательств больше десяти раз.

При этом 80 процентов жертв рассказали, что к ним приставали их коллеги, а 60 процентов пожаловались на домогавшихся пассажиров.

Также исследование показало, что 70 процентов пострадавших от харрасмента никогда не сообщали об этом руководству или полиции. Из низ 56 процентов посчитали, что жалоба будет воспринята неправильно, а 39 процентов решили, что донос только усугубит ситуацию.