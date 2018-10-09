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Что могут рассказать о девушке ее родинки
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Что могут рассказать о девушке ее родинки 

Рамблер 54 минуты назад
Некоторые родинки придают изюминку внешнему виду, а другие смотрятся просто ужасно. Также по родинкам можно понять, какой тип кожи у человека и как часто он находится на солнце. Правда, некоторые родинки могут свидетельствовать о заболеваниях кожи.
Если опираться на китайскую астрологию, то можно сказать, что любая родинка появляется на теле не случайно. В зависимости от того, где она расположена, можно что-то рассказать о вашем характере или судьбе.
Родинка на лбу свидетельствует о том, что вас ждет успех. Если она находится слева, вероятнее всего, вам придется приложить немало усилий для того, чтобы добиться своей цели. Если родинка находится в центре лба, то готовьтесь к счастливому браку. Родинка на правой стране лба означает, что в ваших отношениях все будет складываться как нельзя лучше.
Девушки с родинкой на кончике носа очень активные. Им сложно успокоиться. Преимущество обладательниц такой родинки в том, что они довольно страстные и стремятся выстраивать с людьми близкие отношения.
Женский форум
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