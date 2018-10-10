5 ошибок навязчивых женщин, которые не стоит повторять

Если вы не планируете попасть в категорию дам, от которых все хотят поскорее отделаться, тогда не совершайте эти распространенные ошибки. Мы составили список промахов навязчивых женщин, которые вам не следует допускать, если, конечно, вы не хотите потерять большую часть своего окружения.

Пытаются контролировать своего избранника

А точнее, отслеживают каждый его шаг, читают сообщения в телефоне и проверяют электронную почту. Как только в жизни таких женщин появляется подходящий кавалер, они тут же берут его в оборот, совершенно искренне считая мужчину своей собственностью. И они не видят ничего странного в том, чтобы попросить избранника практически в самый же первый вечер знакомства отдать ей ключи от его квартиры, сообщить пароли от соцсетей и пинкод от карты (и телефона). Они хотят знать все, что происходит у них под носом и простых слов, объяснений и заверений им недостаточно. «Доверяй, но проверяй!» — это их девиз по жизни, которым они объясняют свое навязчивое поведение. Если им попытаться донести, что не стоит вторгаться в вашу личную жизнь, они могут закатить скандал и получить нужную им информацию другими способами.

В приоритете ставит «мы», а не «я» или «он»

Эти дамы практически с первого же дня отношений начинают применять местоимение «мы», абсолютно в любой ситуации. Вместо того, чтобы, например, спросить: «Дорогой, что ты хочешь?», они уверенно заявляют: «Мы хотим…» и далее по списку их основных желаний. Такое насильственное включение мужчины в жизнь этих дам обычно заканчивается одним и тем же — они просто стремятся как можно быстрее избавиться от этих обременительных особ и снова вздохнуть с облегчением. Чтобы не остаться у разбитого корыта, постарайтесь давать вашему избраннику как можно больше свободы и не забывайте, что вы с ним — личности, у каждой из которых есть свои собственные мечты и желания.

Делают все, чтобы не остаться в одиночестве

Навязчивые женщины больше всего на свете боятся того, что их оставит очередной кавалер, поэтому они практически в прямом смысле этого слова цепляются за мужчину, не давая ему возможность опомниться. Мужчины обычно на подсознательном уровне улавливают подобное отношение и вместо того, чтобы окружить свою даму заботой, старается вырваться из этих оков как можно скорее. Поэтому, даже если вы живете в страхе и переживаете, что однажды ваш избранник может собрать вещи и просто уйти, не демонстрируйте это так открыто. Проявляйте искреннюю заботу и душевный порыв — представители сильного пола это чувствуют и ответят вам взаимностью.

Не понимают намеков (или делают вид, что не понимают)

Удивительно, но практически все мужчины, вспоминая свой опыт общения с навязчивыми женщинами, все как один твердят, что эти дамы вообще не понимают простого вежливого обращения и намеков. И они искренне не понимают, почему в той ситуации, когда они не звонят, потому что действительно не хотят общаться с этими особами, не отвечают на сообщения и звонки, эти дамы, напротив, усиливают свою атаку и берут, что называется, объект страсти измором. Хотя, психологи уверят, что женщины, как раз, все понимают, но просто делают вид. Если уж ни решили, что им нужен этот конкретный мужчина, то они постараются сделать все, чтобы его заполучить. Нужно признать, что в большинстве случаев подобные действия заканчиваются полным провалом, однако некоторым особо настырным дамам все же удавалось взять объект своей страсти измором.

Вспоминают о подругах только, когда им самим нужна помощь

Как только на горизонте этих дам появляется подходящая кандидатура, они тут же забывают о своих подругах и полностью сосредотачиваются на своей личной жизни. И вместо того, чтобы задуматься о собственных желаниях и потребностях, они просто растворяются в своих отношениях, начиная «проживать жизнь» своего партнера. В итоге они просто теряют свою индивидуальность и спустя какое-то время становятся неинтересны своему избраннику. Ведь они, по сути, ничем не увлекаются, не поддерживают общение с друзьями, не занимаются саморазвитием, поэтому и воспринимаются по итогу мужчинами, как неким приложением, которое, в общем-то, и не нужно. Поэтому психологи рекомендуют не растворятся в партнере, а вести свою обычную жизнь — встречаться с подругами, заниматься спортом, путешествовать, пройти тематические курсы или даже получить еще одно образование. Почему бы и нет? Так вы займете свое время и не станете надоедать вашему избраннику по пустякам.

Текст: Юлия Кальницкая

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