Женская обязанность, о которой не принято говорить вслух

«Я — тётка, классическая бабища из анекдотов. Десять лет даже поход в продуктовый магазин с мужем — уже выход „в люди“, стрижка — счастье общения с мастером. Мать лежит 10 лет, конца — края не видно.

Из з/п мужа ещё выделяем семье сына, сноха и дня не работала, через месяц второго родит. Себе по остаточному принципу, вещи самые дешёвые, да ещё и размер наела огромный, т. к. из доступных удовольствий лишь шоколад да выпечка.

Блин, аж заревела от безысходности. Если б не муж, его помощь и поддержка — давно б вздернулась, честно. Забыла, как пахнет море, как посидеть с подружками, на каблуках сбегать на работу, сходить на концерт. Тётка в зеркале, неужели она никогда не уйдёт?»

Что читаете в этом письме вы? Переживания женщины из-за внешнего вида? Усталость, недовольство собой и тоску? А я вот вижу еще кое-что, и тоже очень важное. Я вижу обязанность, о которой не принято говорить в обществе. На которую не принято жаловаться. Даже более табуированную, чем тяготы материнства. И — в основном женскую. Согласитесь, что по большей части уход за больными родственниками ложится на женские плечи.

Мне попадались на глаза такие данные: две трети ухода за больными родственниками в семьях осуществляют именно женщины. Большинство из них не могут найти высокооплачиваемую работу потому, что за кем-то ухаживают.

Я хочу подчеркнуть, что речь сейчас идет не о работе сиделки или нянечки. Этот уход — оплачиваемый. Я говорю о неоплачиваемом уходе.

Понятное дело, что в разных странах дело обстоит по-разному. В благополучных Швеции, Норвегии и Дании доля мужчин и женщин, ухаживающих за своими больными родственниками, практически равна. А в неблагополучном для женщин Пакистане доля мужчин в этом тяжелом труде — всего 10%. Это не мужское, считается, дело.

Как обстоят дела с неоплачиваемым уходом у нас? Боюсь, что мы все же ближе к Пакистану, чем к Дании. Традиционно «доглядывают» стариков дочери, внучки, жены, и т. д. Хотя есть, конечно, и исключения из правил.

Продемонстрирую, пожалуй, это на примере. Недавно я встретила в магазине свою школьную учительницу. Она уже тогда была пенсионеркой, а сейчас ей под 80, но держится бодрячком. Поговорили немного, пошутили, и вдруг она кааак спрячется за меня, и отвернулась. Я удивилась.

— Да, не обращай внимания. Это мой дальний родственник. Ему столько же лет, сколько и мне. Но он почему-то решил, что я должна его «доглядывать» и ухаживать за ним. Недавно остался вдовцом, сыновья разъехались, а я почему-то обязана. Ему тяжело, у него, видите ли, давление. А у меня не давление? Надеюсь, не узнал меня…

Кстати, если вдуматься в цифры роста продолжительности жизни, потребность в уходе за стариками, инвалидами, и т. д., будет только расти. И большая часть этой тяжести ляжет именно на женские плечи. Почему?