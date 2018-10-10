Без слов: как читать мысли человека

Замечали ли вы, что при знакомстве с человеком сразу возникает понимание, хочется ли продолжать общение или лучше его избежать. Язык мимики и жестов настолько обширен, что может рассказать о человеке гораздо больше, чем слова. Он универсален: большинство людей на уровне тела практически одинаково реагируют на одни и те же ситуации. Умение правильно расшифровать невербальные послания облегчит и позволит вовремя распознать, например, обман.

Защита

В некомфортной обстановке или на сложных переговорах любой человек пытается защититься на подсознательном уровне: он складывает руки на груди, скрещивает ноги, инстинктивно отклоняется назад от собеседника или держит какой-то предмет (например, папку с документами) перед собой ввиде дополнительной преграды.

Неуверенность или сомнения

Обратите внимание на ладонь, подпирающую подбородок, переплетение пальцев рук, потирание пальцем носа или глаз. Заметив эти жесты, вы сможете добавить аргументации, чтобы склонить человека к своей точке зрения. Дайте ему понять, что вы открыты для диалога.

Открытость/готовность к диалогу

Положительный настрой выражается в более свободной позе, наклоне к собеседнику. Жестикулируя, демонстрируйте открытые ладони, не скрещивайте ноги, когда слушаете, соединяйте пальцы рук куполом.

Желание закончить беседу (скука) выражается постукиванием ноги об пол, переступанием с ноги на ногу, разглядыванием окружающей обстановки, частыми взглядами на часы или экран телефона, кручением в пальцах авторучки или пустым перелистыванием документов.

Обман

Патологические лжецы хорошо владеют собой и не испытывают стыда за обман, поэтому мимика и жесты выдают их редко. Что касается обычных людей, то вранье большинству из нас дается не так-то просто, поэтому, зная за какими жестами наблюдать, вы, при некоторой практике, научитесь вычислять обманщика. Начните с того, что пристально наблюдайте за кончиком носа и глазами собеседника. Если за несколько минут он не покраснеет и не начнет отводить взгляд, вероятно, он честен с вами. Будьте внимательнее к левой стороне тела — она отражает то, что человек пытается скрыть. Явной демонстрацией лжи будет прикрывание рта рукой, словно в попытке удержать ложь. К подобным жестам относится потирание пальцем носа или ямочки над верхней губой, потирание век, частое моргание.

Наблюдайте и помните, что не стоит полагаться на отдельные жесты, понять ситуацию в целом можно, учитывая весь комплекс невербальных сигналов.