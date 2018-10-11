Признаки экстрасенсорных способностей

У каждого из нас есть какой-то дар. Кто-то прекрасно поет или рисует, а есть люди, которые отличаются экстрасенсорными способностями.

Экстрасенсорика — это сверхчувствование. Это умение извлечь из внутреннего мира и окружающей реальности ценную информацию. Существуют разные виды экстрасенсорных способностей, но в основе их всегда умение разглядеть суть. Посмотрим, кого можно назвать экстрасенсом (возможно, вы попадете в этот список).

1. Людей, которые часто видят яркие осознанные сны

Если вы часто путешествуете во сне и даже понимаете, что все происходящее — сон, у вас определенно есть склонность к экстрасенсорному восприятию. Во сне вы можете путешествовать во времени, навещать знакомых и незнакомых людей, и отовсюду вы получаете необходимую информацию. Кстати, она может быть полезной необязательно для вас лично — может, вы видите то, о чем нужно знать вашим близким.

2. Тех, кто может «лечить» руками

Если вы замечали, что можете снять свою и чужую боль, просто приложив руку к больному месту, скорее всего, вы обладаете экстрасенсорными способностями. Часто это можно встретить у женщин, но и мужчины тоже могут лечить руками.

3. Людей, чьи желания сбываются довольно быстро и точно.

Замечали ли вы за собой, что ваши желания исполняются именно так, как вы их загадали? Люди, обладающие экстрасенсорными способностями, имеют огромную силу желания: они и загадывают желания, и исполняют их. Это происходит потому, что экстрасенсы обладают по-настоящему мощной энергетикой и умеют концентрировать ее на цели, тогда эта энергия становится действительно всемогущей.

4. Тех, кто обладает сильной интуицией.

Если вы можете предвидеть будущее (или даже угадывать прошлое), вы обладаете экстрасенсорными способностями. Также если вы легко ориентируетесь в пространстве, интуитивно угадывая, куда стоит пойти или свернуть, а куда — нет. Все это признаки экстрасенсора.

5. Людей, которые могут ощущать чужие чувства и эмоции.

Так называемые эмпаты — настоящие экстрасенсы. Они способны проникнуть в душу любому, чтобы узнать, что другой чувствует, что его сейчас беспокоит или делает счастливым. Конечно, частенько чужие эмоции такие люди принимают за свои собственные — это побочный эффект экстрасенсорных способностей.