В каких случаях женщины перестают следить за собой

Психологи считают, что основная причина подобной поведенческой апатии — это возрастной кризис, с которым далеко не все женщины способны справиться.

«Мне за… и в жизни ничего важного уже не произойдет…»

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), биологический возраст старения человека начинается лишь после 75 лет. Это подтверждает директор Российского геронтологического научно-клинического центра, академик РАМН Владимир Шабалин, отмечая, что внешние признаки старения наиболее заметны у женщин, хотя срок жизни по статистике у них больше. Именно видимые возрастные изменения внешности, по мнению психологов, часто побуждают женщин отказаться от ряда привычек, способствовавших поддержанию себя «в тонусе». Но подобная тенденция не повсеместна.

«… поэтому нет смысла начинать все заново»

Популярное английское издание «Daily Mail» приводит статистику разводов в западных странах, которая свидетельствует о том, что женщины старше 50 лет в последнее время все чаще освобождаются от прежних брачных уз и выходят замуж повторно. Многие из них, разведясь, предпочитают жить без мужа, и это их нисколько не пугает. Кто-то, начав жизнь заново, отправляется путешествовать или же штурмует карьерную лестницу.

Американский эксперт Луанн Брайзендайн, автор книги «Женский мозг: ключевые изменения, которые претерпевают наши умы и эмоции на разных этапах жизни», в свою очередь, отмечает, что 65% разводов пар в возрасте после 50 лет инициируются женщинами.

Брайзендайн, нейропсихиатр из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которую называют «исследовательницей женского мозга», объясняет, что у женщин «опускаются руки» вследствие возрастного гормонального сбоя, который приходится на временной период между 45 и 55 годами и способствует снижению уровня эстрогенов в организме. Брайзендайн считает, что эти биологические процессы для женщины отнюдь не апокалиптичны, а напротив, свидетельствуют о начале нового этапа в ее жизни. Нужно лишь обсудить свое состояние с квалифицированными медиками.

В качестве примеров того, что «после 50 жизнь только начинается» «Daily Mail» приводит биографии Мадонны и хорватской модели Славики Экклстоун. Первая завела роман с 33-летним бейсболистом Алексом Родригесом, вторая «… отметила свое 50-летие разводом с миллиардером… после 24 лет брака».

Чем старше, тем дольше

Существует распространенное предубеждение, что только в России женщины массово ставят на себе крест в плане ухода за внешностью после наступления определенного возраста. Но данная проблема актуальна для многих стран. Одна из старейших ежедневных газет Австралии The Sydney Morning Herald (выходит с 1831 года) опубликовала статью «Почему австралийские женщины отказываются от своей внешности?», в которой известный австралийский комик, актер, писатель и теле-и радиоведущий Лоуренс Муни назвал женщин Австралии после определенного возраста … бесполыми. Они, утверждает шоумен, «… выглядят как люди, отказавшиеся от своей внешности, когда им за пятьдесят, и поэтому выглядят просто ужасно».

Муни считает, что австралийки по сравнению с другими европейками «плохо стареют». Они, достигнув определенного возраста, перестают делать прически, носить макияж, не прилагают усилий для привлечения мужчин, да и на себя уже не обращают внимания. Как будто они сдались, говорит Муни.

Австралийское издание задается многочисленными вопросами в поисках ответа, почему так происходит с жительницами их страны: «Ведь в других государствах пожилые женщины остаются очаровательными и привлекательными для мужчин. Они гордятся своей внешностью и ухаживают за своим телом. Делают прическу и хорошо одеваются. Почему мы так расслабились в Австралии? Или хорошо выглядеть стало слишком сложно, требует с возрастом слишком много усилий?» «Может, женщинам в возрасте уже и нет необходимости следить за собой?» — пишет The Sydney Morning Herald.

В качестве примера достойной встречи женской старости австралийский ежедневник приводит Катрин Денев, которая когда-то сказала, что чем старше становишься, тем больше времени уходит на то, чтобы выглядеть нормально. «Конечно, она француженка, но почему австралийские женщины так не делают?» — резюмирует The Sydney Morning Herald.