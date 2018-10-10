Стереотипы о теле, которые мешают любить себя

Стереотипы об отношении к телу, которые мешают любить себя

Чтобы держать самооценку на уровне, нужно постоянно работать над собой. Для правильного питания необходима сила воли, а еда делится на плохую и хорошую. Эти убеждения мы впитываем на протяжении всей жизни из массовой культуры и непрошенных советов по поводу внешности от друзей и родственников. Вместе с другими вредными стереотипами они мешают найти гармонию с собственным телом и создают токсичные отношения с едой. Heroine собрал распространенные мифы, от которых пора отказаться, если хотите любить себя и наслаждаться жизнью.

1. Есть «хорошие» и «плохие» продукты

Очевидно, что салат, полный зелени, витаминов и антиоксидантов, полезней для организма, чем тарелка жареной картошки. Но когда вы делите продукты на «плохие» и «хорошие», то усиливаете свою эмоциональную связь с пищей. Поэтому дополнительный десерт или порция фаст-фуда часто заканчивается угрызениями совести и плохим настроением.

Чтобы получать пользу от еды, нужно в первую очередь изменить отношение к ней. Рассматривайте продукты как топливо для вашего тела, а не как способ поощрения или наказания. Следите за тем, чтобы в рационе было достаточное количество нужных питательных веществ. Обращайте внимание на то, как ваше тело реагирует на те или иные блюда.

Каждый организм уникален, и если вы не чувствуете себя полной сил после салата на завтрак, не стоит убеждать себя в обратном. Подбирайте те продукты, которые наполняют вас энергией и при этом оставляют чувство легкости. Спрашивайте себя, почему вы хотите съесть то или иное блюдо. Вы действительно голодны, или вам просто скучно? Такой осознанный подход к питанию гораздо эффективней жесткого следования определенной диете.

2. Чтобы быть здоровой, нужно контролировать вес

Фанатичный контроль веса, как и переедание, вредит нашему организму. Вместо того, чтобы ориентироваться на конкретную цифру на весах, лучше обращать внимание на показатели работы своего организма. Эту идею пропагандирует движение «Здоровье при любом размере» (Health at Any Size). Оно призывает любить свое тело и следовать полезным привычкам не для похудения, а ради здоровья как такового.

Ученые Йоркского университета установили, что людям необходимо заниматься спортом, даже если это не помогает сбросить вес. Специалисты выясняли, как кардио-респираторные упражнения влияют на развитие болезней сердца. После обследования 850 добровольцев стало очевидно, что у людей с тяжелой степенью ожирения были почти такие же показатели здоровья, как и у людей с нормальным весом — все благодаря спорту.

3. Вы должны изменить себя, чтобы полюбить

Потеря веса, обновление гардероба, новая стрижка и прочие внешние изменения принесут лишь временное удовлетворение. Подлинная любовь к себе гораздо глубже. Она начинается с принятия себя в любом образе, а уже потом в ход идут перемены для настроения. Вот почему многие девушки не могут остановиться в самосовершенствовании — они не осознают, что работать нужно над самооценкой, а не над внешностью.

4. Врач имеет право делать замечания по поводу вашей внешности

Медицинское образование не дает человеку право заставлять кого-то чувствовать себя неполноценным. К сожалению, часто мы становимся заложниками некомпетентности и обычного хамства со стороны врачей. Если поход в больницу вызывает только смущение, нервы и стресс, возможно, вам стоит сменить специалиста.

5. Чтобы правильно питаться, нужна «сила воли»

Это еще один способ, которым мы эмоционально привязываем себя к еде. Когда вы говорите, что нужна сила воли, чтобы не съесть кусок торта, вы заставляете себя преодолевать желание полакомиться им. Это добавляет определенную эмоцию и сигнализирует о том, что вам должно быть стыдно, если вы съели этот торт. Вам не нужно разрешение есть определенную еду, вместо этого подумайте об умеренности. Сосредоточьтесь на том, как ваше тело чувствует себя после того, как вы что-то съели. Помните, еда — всего лишь топливо.

6. Другие видят вас такой же, какой вы видите себя

Наше восприятие своего тела формируется в теменной коре головного мозга. Мы получаем представление о себе от разных стимулов, и они часто могут запутывать. Позитивное отношение к телу — это понимание того, что образ тела (то, как вы видите себя, и то, как вас видят другие) не имеет значения. Вы можете изменить образ своего тела, изменив отношение к нему.