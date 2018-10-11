Что может позволить себе только уверенная женщина

7 вещей, которые может позволить только уверенная в себе женщина

Успешные и уверенные в себе женщины никогда не станут зависеть от чужого мнения или отказываться от собственных планов в угоду другим. Они просто знают себе цену и понимают, для чего они совершают те или иные поступки. Мы составили список вещей, которые могут позволить себе только состоявшиеся дамы.

Принимать себя такой, какая есть

Успешные женщины в принципе не зациклены на своей внешности. Нет, они безусловно следят за собой и стараются хорошо выглядеть, но не превращают это в погоню за красотой и молодостью. Они просто принимают себя такими, какие есть и не подстраиваются под общепринятые стандарты. Другими словами, они прилагают силы, чтобы сохранить ту естественную красоту, которой наградила их природа, а не выстраиваются в очередь к пластическим хирургам, чтобы получить ту внешность, которой у них никогда не было. Любить и принимать себя — тот принцип, которому состоявшиеся женщины следуют безоговорочно.

Любить родителей, но поступать по-своему

Какими бы теплыми и нежными не были отношения с родителями, успешные женщины не пойдут у них на поводу и будут сами строить свою жизнь. Они не отказывают в помощи и поддержке своим близким, и даже выслушают их советы, но предпочитают учиться на своих ошибках и поступают так, как считают нужным.

Родить ребенка «для себя»

Состоявшиеся женщины не всегда могут найти настоящую любовь или похвастаться счастливым браком. Они никогда не станут выскакивать замуж за первого встречного или в панике искать подходящую кандидатуру на роль отца. Эти дамы давно обеспечили себе такие условия, что вполне могут обойтись без мужского плеча рядом и направить свою энергию на карьеру, а не на очередной бесперспективный роман. Однако фиаско в личной жизни не мешает им родить детей не потому, что нужно избраннику, родителям или даже обществу. А для себя, чтобы в полной мере реализовать свой материнский инстинкт. Ведь если у них есть возможности и финансово и духовно воспитывать своего ребенка, то почему бы и не сконцентрироваться на этом вопросе.

Выбирать работу по душе

Они без сожаления откажутся от проекта, если сочтут его недостаточно интересным и перспективным. «Кем устроиться, чтобы заработать больше денег» — это точно не про них. Успешные женщины знают, чем им нравится заниматься и как из этого получить выгоду. У них прекрасно получается совмещать приятное с полезным и воспринимать работу не как обязанность, а как удовольствие.

Не зависеть от мнения окружающих

Эти дамы самодостаточны и независимы, поэтому им не нужно подстраиваться под окружающих и поступать так, как нравится другим людям. Они четко идут к своей цели и ставят свои принципы, приоритеты, жизненные ориентиры и внутренний комфорт превыше всего. Эгоизм? Нет — здоровое отношение к себе и своим интересам.

Не жертвовать собственными интересами

Данный пункт следует из предыдущего. Уверенные и успешные дамы научились выстраивать (и отстаивать!) собственные границы, поэтому никому не позволят их нарушать. Они стараются не идти на компромиссы в ущерб собственным желаниям и стараются те вещи, которые для них не важны, просто обходить стороной. Например, если у нее запланирована поездка, а на горизонте срочно возникло неотложное дело, которое шеф лично попросил решить «вчера», то она вежливо откажется, сославшись на то, что у нее по плану самолет и переносить свое путешествие она не намерена.

Решать все вопросы самостоятельно

Успешные женщины давно привыкли полагаться только на себя, поэтому и не рассчитывают на помощь окружающих. Для них гораздо быстрее (и результативнее) задействовать собственный потенциал и попытаться решить ту или иную проблему, чем обращаться к внешним ресурсам, ждать, пока помощь, наконец, придет и переживать от того, что результат в итоге получился совсем не тот, на который они нацелились изначально. Другое дело, если они израсходовали все свои возможности и поняли, что самостоятельно ничего не сделают (что бывает очень редко в их случае), то они постараются максимально четко поставить задачу и так же быстро закрыть вопрос. Просто, чтобы не быть никому и ничем обязанными.