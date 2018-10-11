«Синдром Мюнхгаузена»: как быть, если у твоего мужчины мания величия

Все любят пробуждать повышенный интерес к себе, и твой любимый не исключение. Но что делать, если любовь ко всеобщему вниманию становится зависимостью, а признание — главной целью в жизни?

Современные мужчины любят внимание окружающих не меньше женщин. В этом немалая заслуга природы. Доминирование, власть, признание — важные параметры успешности, к которым стремятся представители сильного пола с древних времен. Уважение мужчины обеспечивает порядок в бизнесе, политике и, конечно же, в семье. Но что делать, если мания величия твоего избранника выходит за грани дозволенного? При каждом удобном случае он упоминает свое «я», а после очередной поэмы о подвигах ждет восторженных откликов.

Все бы ничего, если бы приверженцы славы оставляли свою корону в офисе, а дома надевали мягкие тапочки и читали детям сказки. Но в жизни нередки случаи, когда муж, возвращаясь с заседания директоров, закидывает ногу на ногу и ждет, когда жена в приказном порядке накроет на стол. «Синдром Мюнхгаузена» нередко можно диагностировать у государственных служащих и людей, занимающих руководящую должность. Хотя бывают случаи, когда мания величия порабощает и простых, рядовых рабочих.

«Ко мне однажды обратилась за помощью женщина, которая вышла замуж уже после двух месяцев знакомства с мужчиной, — вспоминает Екатерина. — По ее словам, это была любовь с первого взгляда. Молодой муж сразу стал баловать жену подарками, хотя денег зарабатывал немного. Все было как в сказке. Мужчина помогал по дому, нередко готовил ужин. Через год совместной жизни в семье появился ребенок, и в это же время мужа повысили на работе до руководящей должности. После этого жизнь изменилась в корне. Приходя с работы, мужчина игнорировал любые просьбы о помощи по дому. Ежедневно он ложился на диван с оговоркой: «Я устал, я зарабатываю деньги». Женщине было тяжело как физически, так и психологически. Мужчина искал тысячи отговорок, только чтобы в очередной раз не исполнять свои обязанности. В конечном счете все свелось к фразе: «Я не должен этого делать, для этого есть специализированный персонал». Мужчина превратился в белоручку с необъятной манией величия. В итоге история закончилась на удивление хорошо. Женщина поняла нужную тактику. Наняла домработницу, няню, занялась собой. Вот только после вкусных блинчиков жены завтрак тети Зои показался мужчине на редкость пресной едой. А воспитание по современным канонам вынудило мужа отказаться от услуг няни. Супруги поговорили и пришли к выводу, что нужно вернуться к старым традициям. Только, чур, начальник — на работе, а дома — внимательный муж и ответственный папа».

Основные правила

К сожалению, не всегда удается исправить подобную ситуацию. Перевоспитать мужчину крайне сложно, особенно в зрелом возрасте. Кроме того, они этого не любят. Все, что можно было воспитать, воспитала еще в детстве мама. Вам остается только договариваться. И желательно делать это еще до свадьбы.

Важно понять, как вы смотрите на одни и те же вещи. Если мужчина с детства любит внимание, ничего с этим не поделаешь. В начале отношений определи, сможешь ли ты принять темперамент, взгляды, привычки этого человека. Если нет — ответ очевиден. Постарайся в начале семейной жизни установить правила игры. Да, ты приготовишь вкусный ужин, но помощь в чистке картофеля тебе не помешает. Да, ты уберешь в квартире, но помощь в мужской силе тебе необходима. Будь хитрее. Ты на работе сильная, мужественная, но дома ты слабый пол. Тебе необходима помощь, пусть даже это помощь самого «царя».

Женщинам свойственно перегибать палку. Присмотрись внимательно, проанализируй, возможно, «синдром Мюнхгаузена» у твоего мужчины — это временное явление. Сейчас его дела пошли в гору, он надел корону. Но потом чувство превосходства исчезнет и жизнь потечет своим руслом. Просто поддержи его в нужное время и порадуйся его победам.

Не критикуй и постарайся решать проблемы на сытый желудок (свой и его). Голодный мужчина — опасный мужчина. Выбери время и мягко объясни мужу, что, наверное, не стоит так часто упоминать свое материальное положение и статус.

Нередко советы родителей и подруг приводят к серьезным семейным конфликтам. Если у вас с партнером трудности, постарайтесь решить их своими силами. Не получается — обратитесь к профессионалу. Поберегите нервы мамы и фантазии подруг.