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«Он был безумен и полон ненависти»
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Наболело: «Он был безумен и полон ненависти» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Елена"
Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.
Когда вы растите мальчика, вкладывая в него всю душу, то не ждете предательства в будущем. Мой сын и его будущая жена познакомились в престижном лицее в 10 классе на новогоднем празднике. Артем пришел домой с большим алым поцелуем на шее. Я догадалась, что это первое чувство любви, и поняла, что сын вырос. Но я не могла себе представить, какой вместо сына получится "монстр".
Первым подарком для девочки, который сделал сын на мои деньги, было колечко с небольшим бриллиантом. Как он был тогда мне благодарен. Целовал, обнимал и благодарил. Ему было 17 лет. В этот момент я была беременна третьим ребенком. Сын встречался с девочкой ежедневно и забросил учебу. А впереди аттестат и сдача вступительных тестов. Мы с мужем решили поговорить об этом, но реакция была резко отрицательная. Когда я попыталась запретить сыну выйти из дома, он ударил меня беременную по лицу и, со словами "ты это заслужила", ушел к своей девочке.
Я впервые испугалась своего сына: его взгляд был безумен и наполнен ненавистью. Весной родился третий мальчик. Сын ни разу не навестил меня в больнице, где мы провели месяц. Ребенок лежал в отделении интенсивной терапии, между жизнью и смертью, но сына эта ситуация не тронула. Он был очень жесток в оценках произошедшего и сказал, что это "карма, наказание, урок жизни".
В июне его девушка поехала поступать в Питер. Он рвался к ней. Мой сын совершенно не рад был видеть нас с малышом дома. Как-то раз я с ребенком стояла на втором этаже, спиной к лестнице. Сын вышел из своей комнаты и толкнул меня. Муж в тот момент был на работе.
Но я успела схватиться за поручень. Получив аттестат благодаря стараниям и связям отца, Артем уехал в Питер. Он поступил на платное отделение экономического факультета, который так и не окончил. С девушкой он стал жить вместе, в купленной ее родителями квартире. С нами не общался, но приходил, если были нужны деньги. Мы давали, в надежде растопить его сердце и вернуть сына. Я ничего плохого не говорила против девочки никогда.
Вскоре Артем бросил учебу и пошел работать. Деньги на все его проекты всегда давал отец, но они проваливались. Однажды деньги закончились, а Артем возненавидел нас еще больше. Позже сын с невесткой объявили о свадьбе. Нам пришлось отдать достаточно большую сумму на шикарное двухдневное торжество.
Потом пришлось брать Артема на работу в фирму отца. Сын перед этим поменял гражданство и попросил меня подписать документ об отказе от материальных претензий. Я подписала, потому что верила ему.
На работе ему доверили финансы, и это было ошибкой. Путем махинаций Артем с женой вывели деньги со счетов нашего предприятия. На эти средства они открыли свой бизнес. Мой сын объявил, что он сирота, чтобы получить грант. Он вошел в элиту молодых предпринимателей, дела пошли в гору.
Сын с женой перестали с нами общаться — бедные родители им были не нужны. Потом они еще подставили своего компаньона по новому бизнесу, забрав все деньги. Они купили шикарную квартиру в центре Питера, родились дети. Молодые родители стали требовать у нас деньги на дорогие коляски и подарки. Заработка на тот момент у них опять не было. В Питере у них бизнес не пошел и они уехали в Германию. Что там случилось — неизвестно.
Два года назад они вернулись, опять без денег. В это время у нас случилось беда: у мужа нашли онкологию, необходимо было дорогостоящее лечение. В результате муж стал инвалидом первой группы. Но мы отдали Артему все, что могли: деньги, планшет, камеру, мои серебряные украшения. Хотелось хоть как-то помочь.
Он уехал на работу в Москву. Ни одного рубля в такое тяжелое для семьи время мы не дождались. От невестки не услышали ни одного доброго слова.
Они принесли мне в подарок на день рождения букет завядших полевых цветов. Когда я спросила у сына, зачем это, он ответил: "Ты ненавидишь мою семью". Татьяна стояла рядом и улыбалась.
Но я живу. И живет моя семья. А всем тем, кто ненавидит нас и желает зла, я говорю: "Не дождетесь".
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