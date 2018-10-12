Наболело: «Старший сын слетел с катушек, бил меня»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Хочу поделиться своей историей! У меня четверо детей, три сына и дочь. Старшему сыну — 15 лет, второму сыну — 9, третьей дочери — 4,5 года, а самому главному — 2,5. В 2012 году развелись с отцом первого ребенка. У троих последних детей отец один. В каждую беременность мужчина не был готов к ребенку — уходил, потом возвращался. Дальше хуже.

Несмотря на то что с первым супругом мы развелись, до сих пор проживаем на одной жилплощади. Я с детьми — в одной комнате, бывший муж — в другой, его мама — в третьей! Сходим с ума потихоньку.

В 2015 году первый супруг подал на меня в суд на алименты, и — что бы вы думали?! — суд присудил мне алименты в размере 1,6 от зарплаты. И это несмотря на то, я не работаю и нахожусь в отпуске по уходу за детьми, да при этом еще и была беременна четвертым ребенком.

Старший сын слетел с катушек, бил меня, оскорблял меня и малышей, пока не вызвала полицию. Бить и оскорблять меня старший ребенок перестал, к малышам его поведение не изменилось.

На данный момент я должна бывшему супругу алименты за три года, хотя старший ребенок проживает со мной и его воспитанием занимаюсь я. Ребенок не управляемый, в школе учится плохо, днями напролет сидит в интернете. На сегодняшний день общественность в лице школы и органов опеки хотят лишить меня родительских прав в отношении старшего ребенка, так как я не справляюсь с ним.

Выхода нет, жить негде больше, каждый раз выходя на балкон 17-го этажа, думаю, как же "хорошо жить", что спрыгнуть хочется, останавливает только то, что я нужна своим детям! Дети для меня счастье, радость и жизнь!