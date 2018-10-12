Униженная адвокат рассказала о страхах женщин

Униженная адвокат рассказала о главных страхах женщин перед мужчинами

Бывший адвокат Сара Сузе (Sara Suze) рассказала на своей странице в Twitter об ужасе, который она испытывала во время посещения ее дома незнакомым мужчиной. Ее публикации, посвященные этой истории, посвящены страхам женщин, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.

«Быстрое напоминание для мужчин: обычные для вас события могут стать по-настоящему страшными для женщин. Пример: на этой неделе я выставила сушилку для одежды в приложении Letgo. Поскольку это была сушилка, нейтральное место встречи не подходило. Нужно было как-то вынести ее из моего дома», — начала тред Сузе.

Со слов женщины, потенциальный покупатель пришел позднее назначенного времени и сразу отправился в подвал, чтобы оценить внешний вид техники. Сузе пояснила, что колебалась, стоит ли впускать незнакомца в дом, но в итоге решила, что он не опасен.

Однако мужчина заставил женщину вытаскивать вместе с ним сушилку, заманив ее в погреб, а затем стал приставать к ней. Он пристально смотрел на нее, приговаривая, что ему нравятся ее бедра, намекая, что ее муж доволен их «работой». «Я была унижена. И я понимаю, что не могу выбраться. Он и сушилка, которую я поднимаю, блокируют меня», — пожаловалась Сузе.

Со слов женщины, она сделала то, что делают все женщины в такой ситуации: опустила глаза и ускорила шаг, а затем попыталась призвать на помощь мужа. После приставаний гость отказался от покупки и покинул дом Сузе. «Этот мужик собирался убить меня? Вероятно, нет. Но я не уверена. Я злилась, потому что мне пришлось беспокоиться о том, чтобы меня не убили в собственном доме», — сообщила она. Со слов девушки, на одно изнасилование приходятся тысячи совершенно рядовых событий, но женщины постоянно испытывают страх перед потенциальной опасностью.

Тред быстро стал популярным, первый твит набрал 80 тысяч репостов и больше 160 тысяч лайков. Множество женщин из разных стран поддержали Сузе похожими историями. Американка Тара Салви (Tara Salvi) предположила, что многие мужчины даже не знают, как сильно они пугают девушек своим усиленным вниманием. Некоторые подписчицы рассказали, как находили неожиданную поддержку. Комментатор Рейчел Менвилл (Rachel Manwill) сообщила, что однажды за ней по улице шел парень, который кричал ей, что он не опасен и будет ждать, пока она не отойдет на достаточное расстояние, чтобы чувствовать себя в безопасности. «Тот факт, что он видел и признавал мой страх, было для меня важным», — сказала она.