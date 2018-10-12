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9 признаков грядущего романа
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9 признаков грядущего романа 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Новая любовь приходит тогда, когда человек внутренне к ней готов. Однако есть определенные моменты в вашей жизни, которые подскажут, что судьбоносная встреча не за горами.
1. Вы отпустили ситуацию и решили для себя, что любовь — не основной смысл вашего существования. А когда перестаешь зацикливаться на чем-то, тогда оно и приходит само.
2. У вас появились новые интересы, которые стали не менее важны, чем поиск «половинки». Занимайтесь тем, что приносит удовольствие, и есть вероятность, что вы встретите новую любовь, с которой у вас будут общие увлечения.
3. Вы решили быть собой, а не стремиться к выдуманному кем-то идеалу. Вы поняли, что нужно искать человека, который примет вас настоящую, под требования которого не придется подстраиваться и постоянно соответствовать его ожиданиям.
4. Вы отказались от поиска идеального мужчины и перестали «высматривать» исключительно высокого блондина с дорогой иномаркой. Вы осознали, что главное в человеке — его качества, а не внешность. Вам по-прежнему нравятся высокие блондины, но если вы встретите среднего роста шатена с чувством юмора и близким вашему взгляду на жизнь, вы обязательно рассмотрите его кандидатуру.
5. Вы повсюду видите романтику: вам постоянно встречаются счастливые пары, в соцсетях ленты друзей полны романтики, по радио в машине крутят только песни о любви. Так часто выражается уплотнение любовной энергии вокруг вас.
6. Романтические сны приходят к вам практически каждую ночь. Через различные любовные сюжеты подсознание готовит вас к новому головокружительному роману.
7. Вы чувствуете необычные запахи. По народным поверьям, если вы здоровы, но стали вдруг слышать вкусные ароматы там, где на самом деле ничем не пахнет, вас скоро ожидает новая любовная встреча.
8. Вы чувствуете подъем энергии: хорошее настроение по утрам обусловлено ожиданием новых знакомств и событий. Вы стали позитивнее воспринимать происходящее вокруг вас, с большим удовольствием общаетесь с новыми людьми, моментами ощущая себя счастливой без всяких причин. Новая любовь так дает знать о своем приближении.
9. Вы используете любой шанс найти новую любовь: вы чувствуете потребность знакомиться с новыми людьми, посещать различные мероприятия — ощущение, что «вторая половинка» может поджидать где угодно, не покидает вас ни на минуту.
Женский форум
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