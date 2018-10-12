«А ты не пробовала голодать?»: о жадных мужчинах

Красивые ухаживания, прогулки под луной, походы по ресторанам и букеты цветов — какая девушка не мечтает об этом? Хотя бы в конфетно-букетный период каждой хочется романтики, красивых ухаживаний и внимания со стороны избранника. Но, как оказывается, далеко не все мужчины, приглашая девушку на свидание, готовы следовать хотя бы элементарным правилам этикета. «МИР 24» пообщался с девушками, которые рассказали, как ходили на свидания с самыми жадными мужчинами в их жизни.

А ТЫ НЕ ПРОБОВАЛА ГОЛОДАТЬ?

Алла, 26 лет

На первом свидании я всегда предлагаю разделить счёт, меня это абсолютно не напрягает. И по тому, как реагируют на мое предложение парни, обычно получается определить, как человек относится к своим деньгам.

Оба казуса произошли на свиданиях через Тиндер. На одном мы мило гуляли с парнем по Зарядью. Так как был зябкий осенний день, уже через час мы стали обсуждать, куда зайти погреться — поесть или выпить. Когда я стала перечислять ближайшие кафе, парень резко изменился в лице и спросил: «А ты не пробовала голодать?» И рассказал о том, как он три дня пил одну воду, потому что хотел очистить организм от шлаков. Я в ответ уточнила, голоден ли он прямо сейчас, он сказал: «Да, но мы сейчас никуда заходить не будем, потому что ты тоже должна попробовать поголодать». В итоге я отправилась отогреваться глинтвейном в гордом одиночестве.

Во втором случае с молодым человеком мы общались уже несколько месяцев, иногда вместе ходили в рестораны. Каждый раз я замечала, что у него меняется настроение, как только официант приносит счёт. Он остановился каким-то замкнутым и нервным, хотя обычно был спокойным и общительным. Предложения разделить счёт бесили его ещё больше. Закончилось тем, что после похода в кино он заявил: вообще-то у меня на тебя нет денег. Меня шокировало такое заявление. Но все же я решила не показывать свою обиду, потому что знала, что он работает в продажах, заработок у него нестабильный.

Но последней каплей был совместный поход в супермаркет. Мы купили немного продуктов, а я ещё решила купить вино. Надо сказать, что молодой человек не пьет вообще, поэтому, когда мы положили покупки на ленту, он взял разделитель, отодвинул им бутылку вина и закричал на весь магазин: «Ты думала что сможешь меня обмануть?!» (выражение изменено на более корректное, — прим.ред.). Мне было очень стыдно перед людьми. Я была удивлена, что такое поведение рядом с девушкой, которая нравится, его не унизило нисколько. Я купила это злосчастное вино сама и поехала пить к подруге. Я понимаю и принимаю тот факт, что есть люди, которые категоричны в своей экономии, но считаю, что жадность абсолютно не допустима в отношениях.

ПОДАРИЛ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ КОСМЕТИКУ МАМЫ

Евгения, 30 лет

Мне было 18, я тогда встречалась с молодым человеком, которому было 25. Надо сказать, что с самого начала он дарил мне очень странные подарки. Однажды на праздник он принес пакет с набором косметики. Я очень обрадовалась, в пакете было много разных баночек для ухода за телом и лицом. Расцеловала его и поблагодарила. И только, когда пришла домой, и начала распаковывать пакет, увидела, что часть косметики уже просрочена, а часть использована. Позже выяснилось, что все это он взял у мамы.

МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ, ПОЭТОМУ ТЫ ДОЛЖНА УВОЛИТЬСЯ

Мария, 40 лет

Дело было в 1999 году, когда мне было примерно 20 лет. Тогда я работала на выборах и получала немалые деньги для студента. Например, можно было заработать до 300 долларов в сутки, в то время как среднемесячная зарплата в Москве была 300-400 долларов. Однажды я поехала в магазин в центре города, чтобы купить ручку Parker для лекций. Там со мной познакомился продавец этих самых ручек и позвал на свидание. На вид вроде взрослый мужчина — около 30 лет.

И видимо эта взрослость и, как потом выяснилось, брак, не то прошлый, не то «пока не разобрался», заставили его действовать и расставлять точки над i быстро. На первое свидание он пришел с бутылкой какой-то красной полусладкой мути, типа букета чего-то там и букетом нарциссов. Они, как я помню, росли недалеко от его работы у памятника Карлу Марксу , но, может и купил. Жаль, бутербродов не захватил.

Я уже проголодалась и предложила пойти в кафе. На что он мне ответил: «Туда со своим нельзя, давай тут в парке выпьем, а потом там поедим». Я сказала ему, что там не дорого, и я оплачу сама. Он согласился, зашли поели, выпили. И тут внезапно от мне говорит: «Знаешь, я вот уверен, что мужчина должен зарабатывать больше женщины». Я то не против, если мой мужчина больше меня зарабатывает, подумала про себя. И тут он мне заявляет: «Я хочу серьезных отношений, уволься! А то нам будет сложно». Кажется, по молодости я была очень толерантная, поэтому всего-навсего мило завершила вечер и попрощалась.

ПОПКОРН КУПИМ В МАГАЗИНЕ, ПОТОМУ ЧТО В КИНОТЕАТРЕ ДОРОГО

Алевтина, 24 года

Этим летом со мной случился интересный и грустный казус. Молодой человек позвал на свидание — прогуляться по парку, который только недавно открыли. Так как погода была очень хорошая, а место — новое, то ничего подозрительного в этом предложении я не нашла. Погуляли несколько часов, заходим в магазин, он предложил купить мороженое. Я захотела еще и попить, взяла из холодильника бутылку обычной воды за 40 рублей. Иду на кассу, кладу бутылку на ленту рядом с мороженым, а он говорит, что воду он мне покупать не будет, и я должна оплатить покупку сама. Сказать, что у меня тогда был шок — ничего не сказать, это же всего 40 рублей! Я попыталась объяснить ему, что это не правильный и некрасивый поступок. Но все мои попытки были тщетны. За эту несчастную воду так и пришлось заплатить самой!

Был еще один случай. Собрались с молодым человеком в кино, он заранее купил билеты. Когда встретились перед кинотеатром, он мне говорит: «Давай зайдем в магазин и купим там попкорн и газировку, а то в кинотеатре дорого». Это свидание тоже было последним.

ПЛАТИ САМА ЗА СВОИ ПОНЧИКИ

Татьяна, 28 лет

Я жутко не люблю жадных мужчин. Как говорила Раневская: «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение». Наверное, я старомодна, но считаю, что передо мной мужчина должен открывать двери, дарить цветы и платить в кафе, если пригласил на свидание. Разумеется, речь не идет о тех случаях, когда я пригласила мужчину сама или это деловая встреча. Хотя, и в таких случаях мужчина, я считаю, должен хотя бы предложить за меня заплатить. В конце концов, если у тебя нет денег, зачем ты приглашаешь на свидание? Если бы я была мужчиной, мне было бы стыдно не заплатить за девушку. Я бы сквозь землю провалилась.

К слову, я в состоянии сама за себя заплатить. У меня есть деньги и я самодостаточный человек. И вот, видимо, зная мою нелюбовь к жадным мужчинам, судьба всякий раз надо мной подшучивает и посылает мне их. Первый раз, а это было еще в институте, молодой человек пригласил на свидание. Мы долго гуляли, я к тому времени достаточно проголодалась и решила предложить ему зайти поесть пончиков, подумав, что на пончики то уж точно у него денег хватит. Но не тут-то было. Когда пришло время расплачиваться, он заплатил только за себя. Разумеется, все впечатление от свидания было испорчено.

Еще один мой ухажер как-то заявил, что не тратит деньги на тех девушек, с кем не видит будущего, поэтому я крайне удивилась, когда он на второй встрече повел меня в дорогой ресторан и подарил мне огромный букет цветов. Позже он сказал, что это его «инвестиция», поскольку он понял, что хочет связать со мной свою жизнь. Но у меня было другое мнение. И это свидание также оказалось последним.

Другой молодой человек на первом свидании даже не предложил никуда зайти согреться, хотя это был холодный октябрь и мы гуляли 6 часов. За это время я задубела, проголодалась и сильно разозлилась на своего горе-кавалера. Не знаю, за что судьба со мной так. Наверное, это карма, и просто надо с этим смириться.

ЕСЛИ НЕ ПОШЛА НА ВТОРОЕ СВИДАНИЕ, ВЕРНИ МНЕ ДЕНЬГИ ЗА ПЕРВОЕ

Екатерина, 26 лет

Дело было в Европе, но молодой человек был русским — переехал туда в детстве с мамой. Жили мы в разных городах, но там все близко расположено, поэтому ему понадобилось всего полтора часа езды на поезде, чтобы добраться до меня. На первом свидании мы пошли в бар, выпили, наверное, по 3-4 коктейля. Когда встреча подходила к концу, он у меня спросил: «Что ты обо мне думаешь? Я плачу, если ты пойдешь со мной на второе свидание, можем в классный клуб сходить, например». Я подумала, что это «если» — всего лишь показатель кокетства, флирт, чтобы дать понять, что я ему понравилась. На тот момент я согласилась на второе свидание. Не сказать, чтобы мне очень сильно понравился молодой человек, как мужчина, но как приятель вполне. Плюс тогда я находилось в «свободном поиске», поэтому сходить лишний раз с кем-то куда-нибудь не было проблемой.

Однако на следующей неделе я познакомилась с молодым человеком, который понравился мне больше, поэтому планировала свободное время проводить с ним. Через несколько дней после свидания мне начал писать первый ухажер. Сначала я отвечала по-дружески. Но с каждым днем он начинал настаивать все больше и больше, спрашивал, где обещанное второе свидание. Я уклончиво отвечала, что у меня сейчас нет времени и очень много работы.

В результате к концу недели он начал предъявлять претензии, что я должна вернуть все деньги за коктейли, потому что я его обманула и не хочу с ним больше никуда идти. В конце концов я просто везде его заблокировала. Забавно, он говорил, что «в Европе так принято», хотя на тот момент я уже знала немало местных молодых людей и ни от одного, с кем ходила раз или два на свидания, ничего подобного не слышала.

Еще один смешной случай произошел уже в Москве. Молодой человек учился в Америке и занимался там профессиональным хоккеем, а в Россию приезжал к родителям на каникулы. Позвал на свидание, через 15 минут после того, как мы встретились впервые в жизни, он сказал: «Ну что, в магазин за шампусиком и ко мне? А то у меня через три часа родители вернутся». Сказать, что я была в шоке — это ничего не сказать. Я сильно возмущалась и пыталась его пристыдить за такое поведение. Самое интересное, что он, как и предыдущий, объяснил это аргументом: «А у нас в Америке все так». Самое интересное, что примерно через две недели он мне прислал сообщение: «Ты не передумала? Мое предложение все еще в силе».