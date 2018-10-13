Знаки зодиака, которым не везет

Уже пятница, а это значит, что вечером можно позволить себе все, и даже больше. Если, конечно, вы не задержитесь на работе, исправляя отчеты, не сломаете ногу, упав со стула, не сожжете свою квартиру, разогревая ужин. Чтобы лишний раз быть начеку, прочитайте наш гороскоп аутсайдеров.

12 место — Скорпион

Почетное первое с конца достается Скорпионам, которые каждое утро проливают кофе на белую рубашку/кожаное сиденье машины/новые штаны, а также стабильно раз в неделю ломают шпильку, спотыкаясь о черную кошку, и собирают на себе все жвачки, прилепленные к столикам. И все это происходит несмотря на покровительство и защиту кровного и забытого папочки всех Скорпионов — Сатаны. Почему это происходит — великая загадка. Вполне возможно, что боги всего мира сговорились и решили испортить жизнь деткам, прежде, чем они замыслят поработить человечество.

11 место — Близнецы

Назвать симпотяжку-Близнеца аутсайдером — язык не поворачивается. Угнать самолет пьяной, освободить ночью всех цирковых животных, завалиться на чужую свадьбу и соблазнить жениха — Близнецы сами себе жизнь портят. И если быть до конца честными, то леди-Близнецы нанизывают на свой хвост неудачи и проблемы, чтобы лишний раз проверить себя на стойкость и остроумие, улаживая результаты своих проделок. Зато будет, что в старости своим кошкам рассказать, потому что все внуки от шальной бабули убегут после первого же «припадка» веселого настроения.

10 место — Стрелец

Барышни-Стрельцы становятся неудачниками ровно в тот момент, когда падает их настроение. Редко, но метко: каждые выходные в жизни Стрельцов наступает кризис и депрессия. Ну, эта, когда ты ничего не достиг к 25 годам, жизнь никому не спас, детей и ипотеку не завел и вообще, адронный коллайдер — не твоя идея. «Как тут спокойно жить?», — думают Стрельцы, и кидаются во все тяжкие. Выглядит это, в принципе, как обострение поднятого настроения Близнецов, но с пониженным градусом безумия.

9 место — Телец

Даме-Тельцу с рождения все вокруг говорят, что она — самая счастливая, мужа на белом коне встретит, переедет жить на ПМЖ в другую галактику и, наверняка, станет царицей всея Земли, а она это все слушает, нос выше поднимает, но лапша с ушек, что удивительно, в этот момент не сваливается. Мы же вам всегда рубим правду-матку, поэтому скажем откровенно: фортуна Тельцам уже давно показывает палец, злобно хихикая. Отдадим Тельцу должное, несмотря на все кирпичи, которые собрала их светлая головушка, и всех голубей, что оставляют белые пятна на ее маленьком черном платье, она все же отряхивается и двигается дальше.

8 место — Рак

Барышня-Рак достойна места повыше, но ее карму постоянно портит «тонкая душевная организация», которой она вечно прикрывается, уползая от всех злобных людишек в свой панцирь. На самом деле Рак — не такая уж и обидчивая дама, просто в ее домике и теплее, и уютнее, и никто не трогает (несчастья в том числе). А ваши золотые горы и фортуну эту она на своей острой клешне вертела. У нее все идеально, дайте ей сериальчик посмотреть.

7 место — Козерог

Красотка-Скорпион уверена, что она супервумен, которая способна покорить любую вершину, любую карьерную лестницу, нарожать детей от самого красивого мужчины и прожить без кредитов и ипотек. Несмотря на то, что это звучит как сказка для маленьких детей, Козерожка верит в нее до старости. Лично мы в суперспособность строить воздушные замки из ничего точно верим.

6 место — Овен

Центральное место в топе неудачников достается Барышне-Овну, а все потому, что она — сама себе король, сама себе судья. Следовательно, чего захочет — тому и быть. Хочет стать царицей мира — станет, и не важно, где именно: на троне в янтарной комнате или в палате психбольницы. А вы еще говорите, что все дело в судьбе, главное — желание!

5 место — Рыбы

Пятое место вполне ожидаемо для тех, кто, в случае опасности, может шлепнуть подлеца хвостовым плавником по лицу и уплыть в другое тепленькое место. А прикидываясь слабыми и беззащитными девочками можно и мерседесы бесплатно получать, и шубки, и бриллиантики. Вот же умные, чертовки!

4 место — Весы

Весы чуть-чуть не дотянули до тройки любимцев фортуны. Эти дамочки никогда и ни в каких неприятностях замечены не были, борщ на белую рубашку не проливали, лапу коту не отдавливали, отдыхая, телефон на лицо не роняли и вообще, все такие милые и хорошие. Нет, везет им не потому, что они соблюдают все законы Божьи, просто дело в том, что о своих неудачах они никому и никогда не рассказывают.

3 место — Девы

Указать продавцу на товар, чей срок годности истек, подарить мужу своей подруги дезодорант, самой подруге посоветовать хорошего пластического хирурга, а то ее нос никуда не годится, подарить коллеге словарь Даля, чтобы он, наконец, расширил свой словарный запас — не мечтать о том, чтобы натравить на Деву аллигатора бывает очень сложно. Возможно, она высасывает энергию из всех вокруг или просто ничего хорошего от жизни не ждет, но в любом случае это работает. Деве везет всегда и во всем. Нет, мы не завидуем.

2 место — Водолей

Одной рукой играет на баяне, другой — на пианино, ногой рисует картину, ртом — поет — талант милашки-Водолея не знает границ. Да, выглядит это жутко, зато продуктивно. Уметь все и везде — не последний талант Водолея. Она еще может бесить до скрежета зубов своим всезнанием, любит заговорить зубы и спорщикам, и работодателям, и кандидатам в женихи. Ну, конечно, только если великая лень-ленюшка, вкусняшки и сериалы не завладеют ее душой.

1 место — Львица

Самые милые, красивые, умные и сексуальные — все это о Львицах! Существа, сошедшие к нам с небес, а кто с нами не согласен, того Львица научит уважать ее величество. Мы все понимаем, неверных нужно наказывать, естественно, откусывая голову по самые коленки. Мы говорили, что Львицы еще и самые добрые? Нет? Ну так знайте: они — ангелы во плоти, не меньше.