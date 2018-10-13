Как научиться нормально отдыхать за выходные 

Если вы начинаете ждать следующих выходных, едва наступит понедельник, возможно, вы просто неправильно отдыхаете. Рассказываем, как научиться полноценно восстанавливать силы за два дня.
Сон
На самом деле отсыпаться в выходные за всю неделю — это плохая идея. Ложиться спасть и просыпаться желательно в одно время, чтобы не заставлять организм каждый раз привыкать к новому режиму.
Гаджеты
Сведите использование гаджетов к минимуму, соцсети, электронная почта, онлайн-игрушки подождут, а вы займитесь чем-то другим.
Семья
Например, потратьте время на общение с семьей, любимое хобби или приятные домашние дела. Неприятные лучше перепоручить профессионалам. Если вам не нравится заниматься уборкой и глажкой белья, можно вызвать специалиста, который с удовольствием сделает это для вас за деньги.
Поездки
Отлично отдохнуть позволяет простая смена картинки. Если не получается уехать на выходные, просто погуляйте или займитесь спортом в парке, на спортивной площадке во дворе, ближайшем стадионе.