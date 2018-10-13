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Как научиться нормально отдыхать за выходные
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Как научиться нормально отдыхать за выходные 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Если вы начинаете ждать следующих выходных, едва наступит понедельник, возможно, вы просто неправильно отдыхаете. Рассказываем, как научиться полноценно восстанавливать силы за два дня.

Сон

На самом деле отсыпаться в выходные за всю неделю — это плохая идея. Ложиться спасть и просыпаться желательно в одно время, чтобы не заставлять организм каждый раз привыкать к новому режиму.

Гаджеты

Сведите использование гаджетов к минимуму, соцсети, электронная почта, онлайн-игрушки подождут, а вы займитесь чем-то другим.

Семья

Например, потратьте время на общение с семьей, любимое хобби или приятные домашние дела. Неприятные лучше перепоручить профессионалам. Если вам не нравится заниматься уборкой и глажкой белья, можно вызвать специалиста, который с удовольствием сделает это для вас за деньги.

Поездки

Отлично отдохнуть позволяет простая смена картинки. Если не получается уехать на выходные, просто погуляйте или займитесь спортом в парке, на спортивной площадке во дворе, ближайшем стадионе.
Женский форум
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