10 эмоций, у которых, оказывается, есть названия

Наверняка вы хоть раз в жизни испытывали чувство, что то, что сейчас происходит, уже было раньше. Или время от времени грустите по поводу того, что не увидите, как будут жить ваши правнуки. Знакомо ли вам ни с чем не сравнимое ощущение уюта и тепла, когда за окном лепит дождь, а вы нежитесь в теплой постели под одеялом? У всех этих довольно сложных эмоций и чувств есть свои названия. Скорее всего, среди них найдется то самое, что вы часто испытываете, но не знаете, как выразить.

Не путать с тяжелыми наркотиками. Опия — это внезапное чувство возбуждения, когда один пристальный взгляд встречает другой. Визуальный контакт, который провоцирует прилив энергии. Если это приятный вам человек, скорее всего, это доставит удовольствие. А если ваш визави — потенциальная угроза, от такого обмена взглядами по коже может пробежать противный холодок.

Дежавю

Дежавю так и переводится с французского: deja vu — «виденный ранее». Это ощущение, когда вам кажется, что вы бывали в каком-то новом для вас месте прежде, или когда кажется, что новое событие на самом деле повторяется. Дежавю — довольно распространенная эмоция, о которой сообщают около 75% респондентов различных психологических опросов.

Эллипсизм

Эллипсизмом называют грусть, которую человек испытывает от того, что не увидит будущего. Эта эмоция больше всего свойственна пожилым людям, которые наблюдают, как растут их внуки, и переживают, что не доживут до каких-то важных моментов в их жизни.

Кризализм

Термин происходит от латинского chrysalis — «куколка», обозначающего одну из стадий развития бабочки. Это ощущение блаженства, покоя и защищенности — например, когда находишься в теплом и сухом доме, а за окном бушует гроза.

Адронитис

Так называется чувство досады, которые испытываешь после нового знакомства, когда понимаешь, что человек очень интересен, но узнать его поближе практически невозможно или на это понадобится очень много времени. Этим словом в Древней Греции называлась мужская половина дома.

Либеросис

Так называется желание ослабить контроль над своей жизнью и меньше переживать.

Это чувство освобождения, когда думаешь: «Вот бы снова стать ребенком и ни о чем не беспокоиться!»

Энуэмент

Это горькое чувство люди испытывают, когда получают ответ на давно мучивший их вопрос и хотят вернуться в прошлое, чтобы рассказать себе о будущем. Есть на эту тему хорошая пословица: «Знал бы, где падать, соломку бы подстелил».

Зенозина

Название для этой эмоции образовано добавлением к имени древнегреческого философа Зенона, известного своими рассуждениями о невозможности движения и о неподвижности времени, имени Мнемозины, олицетворявшей в древнегреческой мифологии память. Суть этого ощущения — с каждым последующим годом начинает казаться, что годы проходят все быстрее.

Жуска

Наверняка каждый хоть раз после спора или какого-то обсуждения прокручивал у себя в голове то, что надо было сказать и что могло бы быть сказано в ответ. Эти воображаемые диалоги называются жуской, а по-русски — «остроумием на лестнице».

Состояние фугу

Нет, мы сейчас не о рыбе, хотя на фотографии именно она. Речь идет о состоянии, когда человек что-то делает, разговаривает, ходит куда-то, но не осознает всего этого, а потом не может вспомнить, что все это делал. Такое может быть в результате злоупотребления наркотиками или алкоголем.