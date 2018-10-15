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Какие женщины пугают мужчин
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Какие женщины пугают мужчин 

WomanHit.ru 29 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Иногда девушки сами ведут себя таким образом, что это отталкивает избранника. Парапсихолог и психолог Саона рассказывает о 5 типажах, которые не пользуются популярностью у мужчин

Женщина с серьезными намерениями

Что уж скрывать, мы все (или почти все) хотим выйти замуж, устроить свою личную жизнь, обзавестись детьми, домом. Однако современные представители сильной половины человечества не хотят, чтобы их принуждали к чему бы то ни было, и выступают за свободу выбора. Поэтому заявить мужчине в начале знакомства, что вы хотите серьезных отношений, — это фактически оттолкнуть его от себя. Большинству мужчин покажется, что вы просто используете их для достижения своих целей. А мужчинам хочется легкости, хотя бы в начале отношений. Совет: постарайтесь не говорить каждую минуту о своих чрезмерно серьезных намерениях.

Проблемная женщина

Мы, женщины, хрупкие и беззащитные существа. Поэтому от мужчины мы всегда ждем проявления мужественности и заботы в наш адрес. И в этом нет ничего плохого. Если только мы не ждем, что нужно постоянно проявлять заботу о нас. Большинство мужчин пугают женщины, которые перекладывают ответственность за свою судьбу на них сразу после знакомства: им кажется, что вы хотите решить свои проблемы, которые к ним пока не имеют отношения. Поэтому мужчины стараются избегать чрезмерно проблемных женщин. Старайтесь заботиться о себе сами, ведь вы наверняка многое умеете.

Охотница

Ничто так не отталкивает мужчин, как обозначение материальных претензий в самом начале отношений. Все эти рассказы о старых телефонах, намеки на красивые платья, сапоги, шубы, заветные мечты о поездке в Милан считываются только таким образом: вам нужен не он, а телефон, шуба, Милан, то есть деньги. Конечно, деньги нужны всем, но зачем это транслировать на первом свидании? Дайте мужчине проявить фантазию и поухаживать за вами.

Мученица

Каким бы злодеем-бармалеем ни был ваш бывший, не торопитесь рассказывать о нем мужчине, с которым вы только что познакомились. Во-первых, слишком много внимания к бывшему наводит на мысль, что в эмоциональном плане у вас еще не все закончилось. Во-вторых, слушая рассказ о том, каким ужасным был тот мужчина, потенциальный ухажер не проникнется сочувствием — наоборот, подумает, какими эпитетами вы наградите его после расставания. Для большинства мужчин характеристика вашего бывшего — один из главных критериев, по которому определяют: нужно ли с вами в принципе начинать отношения.

Скрытная особа

Никому не нравится, когда человек, с которым вы планируете отношения, что-то от вас скрывает. Женщинам не нравится, когда мужчина умалчивает о наличии жены. Мужчинам — когда от них скрывают ребенка. В данном случае женщина обычно руководствуется следующими соображениями: это лишь знакомство, мы только присматриваемся друг к другу, а когда все будет серьезно… И вдруг заявляете человеку, который уже составил свое впечатление, что у вас есть ребенок. У мужчины сразу возникает недоверие к вам, ведь получается, вы скрывали от него самое важное, что есть в вашей жизни. Вряд ли он захочет строить с вами серьезные отношения.
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