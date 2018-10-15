Что на самом деле означают ваши сны

Не секрет, что сновидения — это отражения реальности. Но мозг предлагает нам такие причудливые сюжеты и странные образы, что трактовать их затруднительно. Впрочем, специалисты нашли несколько способов объяснить нам наши сны.

1. Если во сне вы видите друзей в здравии и хорошем расположении духа, то ждите отличных новостей. А вот если друг появился во сне мрачным или расстроенным, то, возможно, вести будут дурными. Если в сновидении вы расстаетесь со старым другом, то вы определённо хотите приключений в жизни.

2. Если в вашем сне фигурирует известная персона, то не исключено, что в ближайшее время вам предстоит общаться с руководством. Но если в сон пришла звезда, уже покинувшая этот мир, то это намек на то, что вы не хотите или не желаете преодолевать препятствия.

3. Если во сне вы видите собственную смерть, то пугаться не стоит. В большинстве сонников такой сон трактуется как предсказание перерождения личности. Вас ждут перемены, причем они могут быть как внутри вас, так и вокруг. Когда вы видите себя в гробу или могиле, это означает, что, скорее всего, вы поправитесь или излечитесь от давнего недуга, если больны.

4. Если во сне вы наблюдаете паука, то в жизни, вероятно, активны в работе и удача уже близка. Паук, плетущий паутину, символизирует счастье возле домашнего очага. Но если вы надумаете убить паука во сне, то не исключено, что уже скоро вы поссоритесь со второй половинкой.

Узнайте из ролика, что предвещают во сне змеи, экс-возлюбленные, люди, с которыми вы давно не общаетесь,