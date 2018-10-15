Самореализация через интимную жизнь: возможно ли это

Вопрос о самореализации до сих пор в психологии остается спорным. Все ли люди могут самореализоваться? Когда наступает тот самый момент самореализации? Через что она может произойти?.. Можно продолжать бесконечно.

Существует очень много теорий о самореализации, А. Маслоу, например, считает, что потребность в самореализации является верхушкой пирамиды потребностей человека. Э. Фромм, К. Юнг и Э. Эриксон полагали, что стремление к самореализации является показателем зрелости личности. К. Роджерс и В. Франкл утверждали, что самореализация является основанием для полноценной жизнедеятельности человек как субъекта личного и общественного бытия. А о самореализации через интимную сферу жизни писал З. Фрейд.

Фрейд о самореализации

Зигмунду Фрейду принадлежит довольно смелое утверждение для начала XX века о том, что человеком также как и животным движут инстинкты. Это заявление можно считать провокационным: в такой парадигме человек не является венцом природы, носителем высших моральных ценностей, он опустился до «животных» потребностей. Человеку от рождения свойственно «стремление к удовольствию», и потому он ищет любые пути для его удовлетворения. Данное стремление контролируется нормами и правилами, которые приняты обществом. Столкновения между «желаемым» и «нормой» могут приводить к психическим и психологическим проблемам. З. Фрейд в принципе считал, что сексуальные проблемы лежат в основе многих заболеваний и расстройств.

Возможна ли самореализация в интимной жизни?

Если мы примем идею о том, что самореализация является базовой потребностью человека, то получится, что она может происходить в любых сферах жизни, в том числе и в интимной. И секс является наиболее доступным и быстрым способом для реализации. Не нужно тратить несколько лет, чтобы получить повышение в должности и почувствовать, что твой потенциал реализован. По мнению З. Фрейда, самореализация в интимной жизни происходит посредством нашего бессознательного: так мы реализуем то, что вытеснено из сознательного, то, чего порой в жизни мы сделать не можем.

Но в большинстве своем это становится псевдо-релизацией. Количество партнеров не говорит об успешности человека. Можно переспать с бесконечно большим количеством людей, но это не принесет чувства удовлетворенности собой. Напротив, вполне возможно появление чувства разочарования в себе. Можно выбирать себе партнеров, которые имеют определенный социальный статус, но опять же, сложно полноценно самореализоваться за счет других людей.

Чем может быть опасна такая самореализация?

Немецкий врач-психиатр Фредерик Перлз сказал как-то одну любопытную вещь: «Многие люди посвящают себя тому, чтобы реализовывать концепцию того, какими они должны быть, вместо того, чтобы реализовать себя. Различие между самореализацией и реализацией своего образа очень важна. Многие живут только ради своего образа». И впрямь: концепция гегемонной маскулинности, создающая критерии того, каким должен быть «настоящий мужчина», гласит: он должен быть классным любовником, у него должно быть как можно больше сексуальных партнерш и как можно меньше романтических привязанностей. Однако нужно понимать, что эта концепция весьма токсична, даже опасна — да и подходит далеко не всем. И мужчина, который выстроил у себя в голове подобный образ, может не являться таковым в реальности. С женщинами другая ситуация: нас убеждают, что мы должны стремиться «заполучить» самого статусного мужчину, а для этого мы должны быть красивы и привлекательны. И женщина, подверженная этим стереотипам, может начать считать, что она «полноценна», только если у нее много поклонников. Нужно отметить, что само по себе это не плохо, но нужно помнить: количество мужчин вокруг не делает женщину женщиной. Невозможно казаться одинаково сексуальной для всех, да это и не нужно.

Кроме того, проблемы с самореализацией через интимную жизнь во многом связаны со способом этой самой реализации. Если человек реализуется через большое количество партнеров, то может возрастать риск получения ЗППП и ВИЧ. Или же данная реализация может быть механизмом психологической защиты, например, того же вытеснения: когда травмирующие воспоминания переходят в бессознательное и проявляются тем или иным способом в интимной сфере.

Вопрос о том, как реализовываться в интимной жизни, сугубо индивидуален. Главное, чтобы эта реализация не носила насильственный характер.