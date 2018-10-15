Мужской взгляд: «После смерти мамы брат заявил, что квартира его»

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Жили мы одной семьей: мама и два сына. Я отслужил в армии, вернулся и стал встречаться с девушкой. А дело было в СССР, нам пришло сообщение, что дом идет под снос. Мама сказала мне, чтобы я решал: жениться сейчас и получить трехкомнатную квартиру или так и останемся в двушке, но тогда непонятно, как жить, если кто-то из нас решит жениться…

Я подумал и решил сделать предложение своей девушке, мы подали заявление в ЗАГС, позже расписались и получили трешку на всю семью, а через полгода началось…

Мать с невесткой стали ругаться каждый день, утихомирились ненадолго только после рождения нашей дочки, но потом все стало еще хуже. Нам пришлось предложить разъехаться, и мы стали жить у тещи. Это было что-то. С меня стали требовать денег за оплату квартиры, все время рассказывали гадости про жену… В общем, с этими родителями тоже пришлось разъехаться со временем… Они переехали в нормальную двушку, а мы втроем в комнату в коммуналке.

В нашей семье все было нормально, всего было в достатке, я хорошо зарабатывал. Поэтому когда мама с братом тоже решили разъехаться, я нормально воспринял новость о том, что квартиру оформляют на брата. Мама сказала, что мы потом сами разберемся. В общем, согласился, что собственность будет оформлена на него. Так я остался без своей квартиры!

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Позже выяснилось, что мамина одинокая подруга решила оставить нам с братом пополам квартиру. Я сам был удивлен, но мама говорила, что у этой женщины никого нет… Правда, месяца через два мама позвонила мне и сказала, что у подруги появился родственник, поэтому мы с братом "пролетаем". Я подумал, ну ладно, знать не судьба (хотя квартира эта почти в центре Москвы!).

А потом через некоторое время брат в телефонном разговоре проговорился, что собирается продавать свою квартиру в Москве и назвал адрес. Я как услышал, сразу понял, что это та самая квартира подруги, про которую они мне с мамой сочинили историю про родственника… Когда я спросил, почему так несправедливо они поступили, ответ был простой как пять копеек: "Ты же сказал, что тебе ничего не надо!". Я был просто ошарашен этой новостью! И это человек, который клялся мне в братской любви, говорил, что в своем бизнесе никого не кидает, а тут… Родного брата обманывал вместе с мамой. Кстати, мама наша умерла, и мне даже не у кого больше спросить, за что со мной так обошлись… Ведь получается, что мама тоже в этом обмане участвовала, возможно, даже знала, что это нас с братом рассорит!..

С братом с тех пор я не общаюсь. Считаю, что все обманы и гадости вернутся ему бумерангом! По крайней мере кровных родственников у него не осталось!