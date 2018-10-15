Женщина не должна говорить «Нет»: как общество запрещает вам отказывать

В нашем обществе не существует культуры отказа. Считается, что сказать «нет» — «неудобно»: неловко, стыдно, а порой даже опасно. Женщина же вообще не имеет на это права: миф «Если женщина говорит „нет“ — она просто кокетничает» почему-то до сих пор жив. Наш автор Анастасия Максимова знает, что с этим делать.

Когда-то несколько лет назад (не думаю, что с тех пор многое изменилось) я была на корпоративном тренинге. Всё шло предсказуемо: мы держались за руки, как в секте, говорили фальшивые комплименты людям из других отделов («Я понятия не имею, чем ты занимаешься, но у тебя смешной галстук»), нахваливали себя, стоя на стуле, и делали кучу другой никому не нужной чуши.

Пока неожиданно не прозвучало: «Женщина не должна говорить „нет“. Никогда. „Нет“ — это мужское слово. Женщина должна соглашаться, и только тогда она будет счастливой». Эта фраза рухнула на нас посреди совершенно невинного разговора о технике продаж. Это сказал психолог, ведущий тренинга. Он ввернул эту мысль так непринужденно, что большинство сидящих в зале женщин посмеялись. Не потому, что было на самом деле смешно, просто смех — оружие против растерянности.

Это было неожиданно. Как двадцать пятый кадр. Знаете, что-то вроде: «И вот, когда я был у своей бабушки в деревне, убей свою черепашку, я отлично провел время». В последние минуты тренинга «психолог» попросил оставить свои впечатления. Я была предпоследней и одной из двух или трех среди двадцати человек, кто сказал: «Тренинг мне не понравился, и я чувствую, что зря потратила время. Я сомневаюсь в вашем профессионализме, а то, что вы сказали о женщинах — оскорбительно». К моему удивлению, меня поддержал мой коллега-мужчина, который заявил, что ему было противно слышать подобное.

Но и это еще не все!

Главный сюрприз меня поджидал позднее. Когда, выйдя из зала, моя коллега Аня с облегчением выдохнула: «Отличный был тренинг. Хотя бы голыми не заставляли стоять». Шутка показалась мне неумной, но выяснилось, что Аня и не думала шутить.

Она рассказала, как на прошлом месте работы их заставляли в рамках такого же корпоративного тренинга выполнять разные задания. К примеру, нужно было после работы поймать машину и уговорить водителя довезти тебя до дома бесплатно. Или рассказать о своих профессиональных качествах, стоя перед коллегами в одном белье.

«Плакали, но всё равно делали, — сказала Аня, — кому-то работу было страшно потерять, а кто-то соглашался, потому что все соглашались».

Если бы Джим Керри был женщиной

Все, наверное, помнят старый фильм с Джимом Керри «Всегда говори „Да“», где главный герой Карл Аллен решил провести эксперимент над своей жизнью и говорил «да» на любой вопрос или предложение, которые ему поступали. Разумеется, к концу фильма он нашел свою любовь и осознал, как же много он всего потерял, отказываясь от сюрпризов, которые ему подкидывала жизнь.

Это комедия. В том числе потому, что главный герой — мужчина. Для него это «да» не такое пугающее: можно прокатиться на мотоцикле с прекрасной незнакомкой, заняться сексом с пожилой соседкой, отдать бомжу последние деньги и подкинуть его до кладбища. Интересно, будь это женщина, зрители бы тоже смеялись, если бы она «по условиям игры» была вынуждена переспать со старикашкой по соседству?

К чему я вспомнила этот фильм.

Людям нравится, когда мы говорим «да» — написано миллион книжек и статей о том, как заставлять людей говорить тебе «да». Не нам нужно соглашаться — всем остальным хочется, чтобы мы соглашались. «Нет» стало оскорблением. Сказать его без извиняющихся комментариев вроде «Ой, нет, извини, мне сегодня не очень удобно…» — стало все равно, что рыгнуть на светском приеме.

Кстати, будьте уверены, что ваше неумение отказывать используют все: члены семьи, коллеги, друзья…

Однажды я была на собеседовании в одной крупной компании, где HR-менеджер меня спросила:

— Вы нормально относитесь к ненормированному рабочему дню?

— Нет, — говорю.

А дальше как в анекдоте:

— Что?

— Что?

То есть она была уверена, что я окажусь в восторге от перспективы работать до десяти вечера? Кто-то вообще бывает от такого в восторге?

Культура отказа

Мне кажется, что с хроническим «да» дела обстоят так же, как с алкоголизмом. Первый шаг — осознать проблему и захотеть от нее избавиться. Когда в последний раз вы отказывали начальнику, когда тот просил вас задержаться после рабочего дня? Маме, когда она просила что-то завезти, а вам было не по пути? Друзьям, которые звали на вечеринку, куда вам на самом деле не хотелось? Вспоминаете с трудом? Тогда у меня для вас плохие новости. В английском про таких говорят yes-man или people-pleaser. К последнему я даже перевод не могу подобрать: тот, кому нравится нравиться людям.

«Да» — это более простое и благополучное социальное решение. Его проще произнести, потому что после этого от тебя отцепятся. Ответив «нет», мы, скорее всего, получим что-то из серии«А почему?», как будто одного нежелания недостаточно. Когда я училась говорить «нет», я использовала несколько простых приемов, которые мне очень помогли.

Во-первых, я перестала отвечать сразу. Собеседники, которым нужно получить от нас «да», будут требовать ответа быстро и подсовывать удобные речевые конструкции (например, вставлять в конце предложения «да?», «хорошо?», «ок?»). Я обычно отвечаю: «Я не могу сказать прямо сейчас, мне нужно подумать». У меня так было с собеседованиями (я их много проходила), мне не раз звонили кадровики и начинали с вопроса в лоб: «Когда вы сможете приступить к работе? Завтра сможете?» Вот так, без предварительных ласк.

Я нередко терялась под напором и отвечала: «Конечно, могу», — а затем перезванивала и говорила: «Да вы что, с ума сошли?» Нет, конечно, я не так говорила, просто: «Нет, завтра не смогу. Мне не подошла ваша компания, желаю удачи в поисках нового кандидата». То есть «взять паузу» — это реально работает! Усилием воли я старалась банально не вестись на скоростную провокацию — им нужно спешить, не мне, у меня есть мозг, и я могу им думать столько, сколько захочу.

Во-вторых, я осознала, что необязательно пробовать свое первое «нет» с глазу на глаз. Благо, сейчас недостатка в средствах коммуникации нет: если мне, по каким-то причинам, не хочется отказывать человеку напрямую, можно использовать смс, мессенджер, электронную почту, да хоть голубей!

В-третьих, я училась говорить ртом то, что мне не нравится. Меня, например, бесит, когда женское «нет» обесценивают (кстати, часто сами же женщины): «Ой, когда женщина говорит „нет“ — это значит „да“». Откуда вообще пошло такое бестолковое и опасное убеждение? Когда я это слышу, я стараюсь говорить вслух: «Нет, это неправда. А ты сейчас — враг самой себе, потому что сама же обесцениваешь свои слова». Ну, может, не так длинно и более эмоционально.

Но самое трудное, пожалуй, для меня было учиться противостоять эмоциональному шантажу. Одни люди используют для своих целей вашу растерянность, другие — чувство вины («Это же твоя мать!»), третьи просто «выдавливают» из вас согласие, как маленькие дети («Ну ма-ам!»).

Но я хочу вернуться к Ане и ее пугающему воспоминанию. Легко сказать «нет», когда самое большее, что стоит на кону — обида знакомых, с которыми ты не пошла выпить в пятницу. Гораздо сложнее, когда цена выше: потеря работы или репутации, распад семьи или ссора, после которой — вы точно знаете — не случится примирения. Такие «нет», которые реально разбивают твою жизнь на «до» и «после». Я принимаю его только одним способом — быстро, словно прыгая в ледяную воду, потому что в глубине души я знаю, что если я соглашусь, то продам что-то очень важное.

Это «нет» будут осуждать, будут смеяться над ним или отговаривать, но именно вы должны знать, что это было правильным решением. Даже если это осознание придет спустя годы.

Нас убеждают, что сказав «нет» мы упустим что-то важное, вся жизнь пройдет мимо, а мы так и не покатаемся на слоне. Не упустим. Честно. Если что-то подтолкнуло нас к этому «нет», будь то усталость, слабость, сомнения или просто нежелание, значит пока рано или совсем не нужно. Значит, наш слон еще ждет нас где-то за горизонтом.