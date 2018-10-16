Привычки, сигнализирующие о проблемах психики

Психологи уверяют, что ваши привычки (вредные или полезные, не важно) не только отражают основные черты вашего характера, но и рассказывают о внутренних проблемах. Однако, прежде, чем приступать к их решению, необходимо понять, что же именно они означают, и что с этим делать. Разбираемся с самыми основными.

Грызть ногти (ручки, карандаши и тд)

Проблема: перфекционизм

Вы тоже замечали, что при хроническом или ситуативном стрессе, чувстве напряженности, начинаете непроизвольно портить свой маникюр, а точнее, грызть ногти, или откусывать колпачок у ручки и ластик у карандаша? Психологи уверяют, что данные порывы происходят из-за того, что вы сомневаетесь в собственных достижениях, считая их настолько незначительными, что даже не хотите о них и вспоминать. Кроме того, вы стремитесь быть лучшей во всем и везде и не признаете никакого результата, кроме идеального. Перфекционизм, конечно, это неплохо, но вы же помните поговорку, что лучшее — враг хорошего?

Избавление бутылок (и прочей тары) от этикеток

Проблема: поиск гармонии и стабильности в жизни

Если у вас возникает желание оторвать этикетку с бутылки или контейнера, да и просто избавить одежду от этикеток и бирочек, тогда, по словам психологов, вы стремитесь к большему и никак не можете смириться с тем, что имеете на данный момент. Из-за того у вас наблюдается душевный дискомфорт, стремление к изменениям (какими бы они не были) и обостренное желание достичь гармонии во всех сферах своей жизни.

Накручивание волос на палец или перекручивание пуговиц, открывание молнии

Проблема: неуверенность в собственных силах

Если же вы во время важных переговоров (с начальником или даже просто с человеком, который вам очень нравится) непроизвольно теребите локоны, накручиваете волосы на палец, крутите пуговицу на одежде или открываете и закрываете молнию, то это красноречиво свидетельствует о том, что вас терзают внутренние сомнения, вы не можете сделать правильный выбор и постоянно перебираете всевозможные варианты развития событий. Психологи советуют правильно расставлять приоритеты и научиться расслабляться. Ведь, пока вы обдумываете планы и сомневаетесь в правильности своих действий, жизнь проходит мимо.

Страсть к импульсивным покупкам

Проблема: излишняя эмоциональность

Неконтролируемый (или импульсивный) шопоголизм, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что вы ощущаете внутреннюю пустоту, не можете справиться с чувством одиночества и недостатком внимания. Вы просто стараетесь компенсировать это определенными товарами, но, увы, пятиминутная радость от процесса покупки вновь сменяется чувством опустошенности и неудовлетворения. Эксперты рекомендуют найти занятие по душе и научиться доводить дело до конца (а не бросать начатое на полпути).

Зависание в соцсетях

Проблема: желание заслужить похвалу и признание

Замещение реальной жизни виртуальной явно говорит о том, что вы мечтаете быть востребованной и стараетесь всеми способами завладеть вниманием аудитории (погоня за теми же «лайками» и одобрением виртуальных друзей). Психологи напоминают, что виртуальные отношения никогда не заменят реальное общение и рекомендуют сократить время препровождение за компьютером и посвятить свободные часы своим родным и близким.

Опустошение холодильника по ночам

Проблема: неумение ценить себя и свои потребности

Если проблема ночного жора знакома вам не понаслышке, тогда данный пункт вас точно заинтересует. Эксперты уверяют, что данная привычка указывает на то, что вы невнимательно относитесь к себе и своим потребностям. Кроме того, вы склонны постоянно сравнивать себя с окружающими и оценивать собственные достижения через призму способностей и ожиданий других людей. Психологи рекомендуют переключиться на собственные желания и найти свой жизненный путь (а не оглядываться на то, каких высот достигли другие люди).

Перекусы на бегу

Проблема: неконтролируемая импульсивность

Вы стремитесь охватить все по максимуму, успеть все и сразу, поэтому вам даже некогда остановиться, передохнуть и спокойно насладиться любимыми блюдами. Вы предпочитаете не заморачиваться с готовкой и довольствуетесь фастфудом или полуфабрикатами. По мнению экспертов, это указывает на то, что вы зависите от чужих советов, не можете самостоятельно приять важное решение, не знаете, чего вы хотите на самом деле и не умеете наслаждаться жизнью. Попробуйте хвалить себя как можно чаще и не корить себя даже за самые незначительные промахи.

Бесцельный просмотр фильмов и сериалов

Проблема: желание упорядочить мысли и найти решение

Если вы тоже начинаете бесцельно щелкать по каналам, как только пульт оказывается у вас в руках, или пересматриваете сезоны сериала не потому, что находите его захватывающим, а лишь затем, чтобы «убить время», то, по мнению экспертов, вы устали от быстрого ритма жизни, у вас обострилось чувство опасности и страх перемен. Вы стремитесь к уравновешенности эмоций и мыслей и мечтаете, как в детстве, «спрятаться в домик», чтобы все проблемы разрешились сами собой, без вашего участия. Психологи рекомендуют обратиться за помощью или за советом к близким, они наверняка помогут вам найти выход из сложившейся ситуации.

Выяснение отношений в общественном месте

Проблема: стремление к независимости

Нарочито громкий смех, бурное выяснение отношений на людях, слова-паразиты или нецензурная лексика указывают на желание выделиться из толпы, а также на нехватку адреналина, жажды риска и авантюрных приключений. По мнению психологов, таким образом вы стремитесь создать видимость самодостаточной независимой личности и показаться лучше, чем вы есть на самом деле. Но при всем при этом вы не готовы меняться, развиваться и самосовершенствоваться. Задайтесь себе целью добиться успеха в тех проектах, которые действительно вам интересны и покажите, что вы действительно незаурядная личность (а не создавайте лишь видимость этого).

Вредные пристрастия (курение или употребление крепких напитков)

Проблема: зависимость от чужой оценки

Игромания, также, как и курение или злоупотребление крепкими напитками, указывает на то, что вы ощущаете себя маленьким беспомощным ребенком и воспринимаете окружающий мир, как нечто враждебное и малоинтересное. Психологи рекомендуют не замыкаться в себе, а попробовать постепенно расширять зону своего комфорта, пробовать что-то новое (в еде, одежде, увлечениях, или даже профессии), а заодно поставить перед собой цели и плавно двигаться к их достижению.