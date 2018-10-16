Вспомнить все: кем вы были в прошлых жизнях

Наша душа, по мнению многих, вечна. Она помнит не только то, что случалось с ней в этой жизни, но и хранит сюжеты своих прошлых воплощений. Узнать, кем вы были в прошлых воплощениях — значит познакомиться поближе со своей душой, позволить ей поностальгировать о прошлом, разобраться с ним, может быть, даже решить какие-нибудь задачи.

Существует несколько способов «вспомнить» свои прошлые жизни (или хотя бы одну из них). Мы разберем пять самых действенных.

1. Проанализируйте свое настоящее

Самый простой и надежный способ — запустить поток воспоминаний здесь и сейчас. Подумайте, какими чертами характера вы обладаете, какие таланты у вас есть. Скорее всего, какая-то часть этого досталась вам в награду (или в наказание!) из вашей прошлой жизни. Подумайте, почему, например, вы то и дело представляете себя, спасающим людей из пожара? Вполне возможно, что в прошлой жизни вы были спасателем или пожарником.

2. Подумайте над своей кармической задачей

Чтобы понять, кем вы были в прошлой жизни, необходимо определить, в чем у вас «провис» в этой. Например, вам сложно даются отношения с людьми или вас ставят в тупик материальные вопросы. Вероятно, в прошлой жизни вы имели те же самые проблемы, и они просто тянутся и по сей день. Если вы начнете «медитировать» на эти свои задачи, то вполне вероятно, что вспомните того человека, который притянул эти задачи в свою жизнь, — человека, которым вы были в прошлой жизни.

3. Всмотритесь в зеркало

Сядьте перед зеркалом и начните медленно всматриваться в свое отражение. Вполне возможно, что вы увидите очертания вашего прежнего лица — точнее, лица того или той, кем вы были в прошлой жизни. Прикрывайте глаза время от времени и разглядывайте те образы, которые возникают перед вами.

4. Проанализируйте свои сны

Очень часто мы видим в своих снах обрывки наших прошлых жизней: пытаемся что-то решить или просто просматриваем их. Если у вас была ночь с любопытными сновидениями, постарайтесь сразу же после пробуждения вспомнить, что вам снилось, максимально детально. Очень может быть, что вы получите ключ к разгадке одной из своих прошлых жизней.

5. Попробуйте сделать расстановку по Хеллингеру

Это, пожалуй, самый серьезный метод. Воспользоваться им самостоятельно у вас не получится, придется обратиться к специалистам. Но оно того стоит: решив множество проблем в текущем воплощении, вы сможете прийти к изучению своих прошлых жизней.