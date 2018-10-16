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«Теперь шарахаюсь от „бедненьких“ провинциалок»
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Мужской взгляд: «Теперь шарахаюсь от „бедненьких“ провинциалок» 

Рамблер 16 октября 2018
Фото: depositphotos.com
Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.
Несколько лет назад на работе познакомился с девушкой, имя ее афишировать не хочу, назовем ее Елизавета. У нас большая разница в возрасте, 25 лет. И, естественно, ни о каких отношениях я не помышлял, понимая, что Лиза мне годится в дочери. Она из Саратовской области, приехала в первопрестольную с мамой, чтобы закончить образование и найти приличную работу.
Не скрою, понравилась она мне с первого взгляда, но поводов для развития каких-то отношений не было. Началось все очень буднично: она вошла в мой кабинет и попросила взаймы денег. По тем временам сумма была немалой. Я, конечно, поинтересовался, для каких целей. Лиза расплакалась и рассказала, что деньги нужны ее молодому человеку, попавшему в зависимость от криминала. Я понимал, что денег этих, скорее всего, не увижу. Но черт с ними, меня зацепило ее самопожертвование. Готовность спасти близкого человека и самой при этом ходить голодной. Было понятно, что парень ее просто использует, но такая самоотверженность меня очень подкупила.
Через какое-то время Лиза попросила подыскать ей съемную квартиру. И такая нашлась очень неожиданно: моя дочь решила сдать свою однушку. Помогая Лизе с переездом, я был поражен той бедностью в которой она жила с мамой. Но даже в нищете Лиза обладала каким то королевским достоинством. Как того и следовало ожидать, через полгода мы стали близки. С женой (а я женат) у нас нет физической близости по причине ее здоровья. И мы скорее добрые друзья, чем супруги, хоть и живем вместе.
Я просто не имел права не сказать, что жену уважаю, очень благодарен ей за ребенка и не смогу ее бросить. Лиза на разводе особо и не настаивала. Первое время меня мучила совесть, я жутко комплексовал рядом с Лизаветой в общественных местах. Потом она как-то сгладила все мои комплексы. И главное — я влюбился. Влюбился так, как, наверное, редко кто любит.
Спустя некоторое время мы купили ей комнату в двушке возле метро, в доме под реновацию. Лиза по моей просьбе уволилась, несколько лет не работала. Поездила по Европе, свозила и маму в Испанию.
Как и всякому нормальному мужчине мне очень хотелось совместного с Лизой ребенка. Но было и понимание того, что в случае его рождения мне придется оставить семью, ведь ребенок должен иметь отца. Мы оба с Лизой хотели этого и опасались.
Лиза стала моей основной семьей, домой я приходил только спать. При этом никто финансовых трудностей не испытывал (у меня была очень хорошая зарплата). Я как чувствовал, что счастье не может длиться вечно. С Лизой мы решили, если вдруг что-либо изменится в наших отношениях, не травмировать друг друга и расстаться как друзья. Через некоторое время я потерял работу, в материальном плане пришлось немного ужаться. Лиза к тому времени получила второе образование и устроилась на работу, пусть не самую высокооплачиваемую, но стабильную.
Год выдался непростым, и я видел, что она устала, выдохлась. Чтобы как-то отдохнуть, уговорил поехать в Испанию, на море. Вот тут все и произошло. Первые несколько дней мы переписывались, созванивались, я получал смски, но вдруг она пропала на целых трое суток. Я места себе не находил, переживал, пытался навести какие-то справки. Через три дня Лиза сообщила мне, что встретила другого, что у них "уже все было". Мой мир рухнул. Я давал денег на полеты к нему в Испанию, надеясь, что она одумается. Она оставила мне все его контакты, чтобы найти ее в "случае чего".
Когда она улетела в четвертый раз, я окончательно убедился в том, какое место занимаю в ее душе, и решил исчезнуть из ее жизни.
Я, взрослый человек, вел себя как мальчишка, надеясь на ее возвращение. А потом понял — она ведь талантливейшая актриса, которая использовала мою жизнь, как ступеньку наверх. Жестко, без чувства благодарности, без сожаления. Такой талантище во лжи! Жизнь расставила все по своим местам. Она сейчас у своего избранника, а я нашел новую работу и как черт от ладана шарахаюсь от "бедненьких" провинциалок с оленьими глазами.
Женский форум133
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