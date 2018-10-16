9 вещей, которые понимает только одинокая женщина

9 невероятных вещей, которые понимает только одинокая женщина

Умный человек из всего извлекает урок: и из отношений, и из одиночества. Когда мы что-то теряем — непременно что-то находим. Расставшись с мужчиной или потеряв его, мы получаем возможность обрести себя. И если правильно подойти к вопросу, то свой статус свободной женщины можно повернуть на пользу себе — и будущим отношениям.

В одиночестве есть своя прелесть. Сначала непросто бывает остаться наедине со своими мыслями, но со временем понимаете: у вас появилась возможность все как следует обдумать, прийти к нужным выводам, разобраться в собственных чувствах. Начинаете лучше понимать себя и людей.

Осваиваете искусство посещения вечеринок и прочих мероприятий без спутника. Сперва идти куда-то одной страшновато, но потом вы расправляете крылья и учитесь общаться с людьми самостоятельно.

Учитесь ценить дружбу. У тех, кто замужем или с кем-то встречается, конечно, тоже есть друзья, но когда вы одна, у вас есть время на встречи с людьми и вы можете крепче с кем-то сдружиться. Прелесть дружбы в том, что вы по-прежнему можете быть с кем-то душевно близка, но без той боли и обязательств, которые связаны с любовными отношениями. К тому же, любимый может быть один, а друзей заводи столько, сколько хочешь.

Вы можете заняться собой. «Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы…» Теперь никто не мешает вам уделять внимание своим интересам и личностному росту, а это так важно — быть собой. Вы можете принимать решения, не оглядываясь на свою вторую половину, и идти куда вам вздумается — хоть на концерт любимой группы, хоть на концептуальное черно-белое авторское кино на малайском языке с субтитрами на английском.

Понимаете, что в жизни есть что-то еще, кроме отношений, свиданий, любовных переживаний. Любой скажет, что жизнь — это нечто большее, чем ваша вторая половина, и что свет на нем клином не сошелся, но надо отойти на достаточное расстояние, чтобы никакой «он» не заслонял вам весь остальной мир. Да, любимый человек — это важная часть существования, но не единственная.

Учитесь сама решать свои проблемы. Сначала кажется, что вы ни с чем не можете справиться и проблемы погребли вас с головой, а помочь-то и некому. Но потом вы как-то их понемногу разгребаете, и это такое приятное чувство — когда сами вешаете полочку, устраняете засор в раковине и берете себя в руки после семейной трагедии, так и не выплакавшись ни на чьем плече… Вы становитесь сильнее, и это здорово.

Учитесь отлично мастурбировать. Просто асом становитесь. У вас вдоволь возможностей, чтобы попрактиковаться. В итоге вероятность наступления оргазма достигает 100%-ной отметки. Это пригодится, когда вы решите снова строить отношения: останется просто показать новому партнеру, где те волшебные точки, которые вы нашли самостоятельно, и как с ними обращаться.

Вы наконец-то понимаете, что вам на самом деле нужно от партнера. Если прыгать из одних отношений в другие, как из огня да в полымя, то можете что-то упустить из виду. Побыв одна, вы понимаете, какие качества по‑настоящему цените в людях. Это не значит, что нужно задирать планку все выше и выше: вы решаете, что для вас важно в личности того, кто будет рядом, и с чем вы в состоянии смириться.

Вы начинаете заниматься тем, что на самом деле полезно и значимо для вашей жизни, вместо того, чтобы тратить время на решение супервопроса «Почему он пришел с работы на полчаса позже?» или «Он на меня обиделся или просто устал?». Теперь вы можете сфокусироваться на карьере, самореализации, достижении собственных целей и воплощении своих давних мечтаний. Потому что самореализация — это очень, очень важно.