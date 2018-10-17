Женские профессии, от которых мужчины без ума

Вопреки устоявшемуся мнению, что представители сильного заводятся от одного только взгляда на женщин в форме или с указкой у доски, сексуальными они все же считают другие профессии. Согласно последним данным, в топе оказались дамы с юридическим, медицинским или журналистским образованием, стюардессы, а также вполне приземленные сферы деятельности. Мы составили рейтинг тех, кто является главным объектом мужских фантазий.

Представительницы закона

Ну как можно не влюбиться в даму в строгом костюме, которая смотрит на тебя оценивающим взглядом? Эти активные, уверенные в себе женщины с высоким интеллектом выглядят особенно привлекательно, когда демонстрируют некое превосходство над мужчинами или дают явно понять, что судьба последних зависит исключительно от правильно принятого решения. Помните, например, симпатичную даму-адвоката в фильме «Законы привлекательности»? Вот, именно это мы и имеем ввиду.

Медсестры

Это раньше мальчики боялись врачей в белых халатах и исходились воплем при виде острой иглы или бормашины. С годами, конечно, мало что изменилось и мужчины все так же стараются обходить медицинские учреждения стороной, однако при этом они ничего не имеют против симпатичных медсестер и готовы выполнять любые их просьбы, даже если они касаются каких-то болезненных процедур. Напротив, ощущение того, что они фактически доверяют свою жизнь женщине в медицинском халате их, почему-то очень заводит.

Стюардессы

Что может пленить мужчин сильнее девичьей красоты? Только небо, семь футов под крылом и ощущение полной свободы. А если все же сюда добавить симпатичную стюардессу? Тогда получится весьма соблазнительный коктейль, который способен взбодрить абсолютно любого представителя сильного пола. Сексологи утверждают, что во время стрессовой ситуации (в данном случае во время полета возникает ощущение собственного бессилия и осознание, что твоя жизнь находится в руках другого человека), мужчины подсознательно мечтают взять ситуацию в свои руки и пытаются реализовать это желание во время заигрывания с девушками, отвечающими за безопасность пассажиров.

Горничные/официантки

Симпатичные дамы с подносом в руках или специальной метелкой для пыли, тоже, как оказалось, будоражат воображение мужчин. Они явно знают все укромные места и готовы воплотить в жизнь самые смелые фантазии, навеянные старым добрым кинематографом. Нет, мы не имеем ввиду сейчас те фильмы, которые отмечены знаком «XXX», хотя, впрочем, даже там есть несколько интересных идей, которые помогут разнообразить отношения в паре.

Актрисы

Ох уж эти роковые красавицы, разбившие ни одно мужское сердце. Ведь при слове «актриса» в воображении представителей сильного пола тут же рисуется какая-нибудь длинноногая эффектная девушка с соблазнительными формами, вроде Меган Маркл или Джессики Альбы в ее лучшие годы. Они тут же начинают представлять себя в режиссерском кресле, уверенно раздающими указания той или иной знаменитости. Впрочем, кто знает, может однажды эти фантазии действительно осуществятся и на экране появится очередной киношедевр, который в первые же дни проката соберет полные залы.

Телеведущие

Кто же пропустит, скажем, выпуск погоды, если на экране эффектная телеведущая чувственным голосом вещает о надвигающемся шторме, урагане, осадках или, напротив, стабильных солнечных днях в том или ином регионе страны. Или, скажем, девушки, героически ведущие репортажи с места событий, которые зачастую самоотверженно сражаются с порывами ветра, норовящими выхватить микрофон или поднять подол платья. Все это возбуждает интерес и тренирует воображение у представителей сильного пола.

Фитнес-тренеры

Спортивные девушки, демонстрирующие прекрасную фигуру и не менее очаровательную «униформу» тоже не оставят равнодушным ни одного представителя сильного пола. Фитнес-клубы, кстати, пользуются данной особенностью мужской психологии и специально приглашают на работу особо привлекательных дам. И они, кстати, правы. Мало кто из мужчин способен устоять перед прекрасными физическими данными очаровательных дам и, соответственно, продажа абонементов в данный клуб резко возрастает.

Гимнастки/теннисистки

Продолжая тему обожания спортивных дам, особо стоит выделить гимнасток и теннисисток. Первые поражают воображение своей гибкостью, грациозностью, легкостью и невозможностью ответить на вопрос «Как же они это делают?», а вторые — сражаются на корте как настоящие львицы и издают при этом весьма сексуальные знаки. Мужчины, по словам психологов, весьма любопытны по своей природе, поэтому ни за что не пропустят подобные выступления.