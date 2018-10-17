5 доказательств, что ваши отношения мешают работе

Новые отношения заставляют нас менять свой образ жизни. Первое время все уступки идут в пользу партнера, а не ваших интересов. Страдает связь с подругами, личное пространство и работа. Согласно исследованию Вашингтонского университета в Сент-Луисе, наш успех в карьере напрямую зависит от личности супруга. Поэтому, выбирая партнера, обращайте внимание на то, как он может повлиять на вашу работу. Вот сигналы, которые помогут понять, что отношения с этим мужчиной помешают вам самореализоваться.

1. Вы чувствуете необходимость общаться с мужчиной весь день

Чаще всего такое происходит, когда вы только начали встречаться. Вы еще не достаточно уверены друг в друге, и вам хочется постоянно чувствовать заинтересованность партнера. Прибавьте к этому влюбленность, из-за которой ваши мысли все время зациклены на мужчине, — и баланс нарушен.

Чтобы ваша привязанность не стала проблемой в будущем, важно установить границы еще на раннем этапе. Сопоставьте графики, чтобы понять, когда у вас есть свободная минутка, а в какое время вас или его лучше не трогать. Это может показаться слишком скучным или предсказуемым, но такой подход поможет вам лучше понимать друг друга.

2. Устаете больше, чем обычно

Затяжные свидания и буйные ночи хороши для конфетно-букетного периода или медового месяца. В повседневной жизни важно уметь иногда отказаться от хорошего вечера ради продуктивного успешного дня. Постоянный недосып не только отнимает у вас силы, но и влияет на эмоциональное состояние. Вы теряете способность принимать адекватные решения и хуже соображаете. Не забывайте, что хороший сон улучшит не только карьеру, но и отношения.

3. Он дает много советов по работе

Хорошо, если мужчина интересуется, чем вы занимаетесь. Но если он уже выучил имена и биографии всех ваших коллег, сомневается в ваших профессиональных решениях и дает непрошеные советы, вам пора разграничить карьеру и личную жизнь. Стоит научиться оставлять работу в офисе, а не тащить полученные там эмоции и проблемы домой. Старайся выстраивать отношения таким образом, чтобы мужчина мог дать совет в трудной ситуации, но не превращался в человека, от которого зависят все ваши карьерные решения.

4. Вы пропускаете корпоративные мероприятия

Корпоративные праздники, совместные вылазки, конференции и другие мероприятия полезны для вашей карьеры не меньше, чем усилия, которые вы прилагаете к работе. Межличностные связи очень важны, поэтому не упускайте возможность неформального общения с коллегами. Обсудите этот пункт с партнером и убедитесь, что он понимает значение корпоративных мероприятий и не будет ревновать вас к работе. Разумеется, фуршетов с коллегами не должно быть слишком много.

5. Он не заинтересован в вашем карьерном росте

Вряд ли мужчина скажет об этом прямым текстом, но есть косвенные признаки того, что ваша карьера для него не очень важна. Фразы вроде «женщина должна заниматься семьей, а мужчина зарабатывать деньги» — чистой воды шовинизм и серьезный повод задуматься, стоит ли тратить время на этого человека.

не хочет, чтобы женщина зарабатывала больше, чем он;

не потерпит, чтобы она уделяла больше внимания работе, чем его персоне;

считает, что девушка не должна быть успешней его. Партнер может мешать вашей карьере по разным причинам:

Все это проявления эгоизма, а не любви к вам. Если вы хотите развиваться в профессиональном плане, партнер должен разделять ваши приоритеты. Не забывайте, что брать больничный по уходу за ребенком и даже декретный отпуск может любой из вас, а не только вы. Не отказывайтесь от командировок или обучающих курсов просто потому, что мужчина не хочет, чтобы вы уезжали на какое-то время. Вы должны найти комфортный для себя баланс между семьей и работой без внешнего давления.

Как отношения могут помочь работе

Влюбленность не только отвлекает от карьеры и заставляет тебя разрываться между парнем и работой. Гармоничные отношения вдохновляют, мотивируют быть успешнее. Кроме того, они помогут переоценить приоритеты — больше времени уделить себе, а не работе, и получать удовольствие от жизни.