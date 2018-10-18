Что делать, если мужчина вас раздражает: рекомендации психолога

Причин для того, чтобы злиться на мужчин — превеликое множество. Другое дело, что большинство из них на поверку оказываются не такими уж значительными. Особенно после того, как в паре происходит ссора века и на горизонте начинает маячить идея о расставании. Что же прячется за нашей агрессией к мужчине и почему мы не принимаем его поведение?

Кто виноват?

Двойственные чувства

Нам кажется, если мы любим, то не имеем права злиться на партнера. Ну, как же, девочкам с детства внушают, что важно быть милыми и добрыми, и тогда за ними обязательно приедет принц на белом Мазерати и увезет в жизнь мечты. А если девочка плохо себя ведет, злится и вообще всячески проявляет свою витальность, — то Дед Мороз не подарит куклу на Новый год, учительница заругает, а мама с папой будут стеснятся ее при родственниках и знакомых. И мы вырастаем в святой уверенности, что злость разрушает отношения.

Так вот, открою вам великую тайну, не злость разрушает отношения, а непроявленная злость. Поэтому любить и злиться на партнера одновременно — хорошо и правильно, это и называется двойственные чувства. Есть эмоции, а есть чувства. Раздражение и злость — ситуативны, они маркер, показывающий, что ваши личностные границы нарушены, а любовь — продолжительна во времени.

Подавленные желания

Механизм психологической защиты — проекцию, в свое время описал еще Зигмунд Фрейд . То, что мы в себе не принимаем, мы приписываем партнеру. Моя клиентка Анна, 36 лет — невероятная чистюля. Дома у нее ни соринки, рабочему месту в офисе может позавидовать операционная, салон машины — как будто бы только что после химчистки. Единственная угроза домашнему раю — Анин мужчина, который то тарелку после себя не вымоет, то грязные носки разбросает, то ужас-ужас, в обуви пройдет по ковровому покрытию.

Когда мы с Анной разбирали подобные ситуации, она вспомнила, что ее мама совершенно не принимала в ней маленькую неряху, ту девочку, которая так заигрывалась, что уже не было сил убрать за собой игрушки или увлекшись, разрисовывала не только весь альбом, но и обои. Та детская часть оказалась настолько подавленной, что любые ее проявления в партнере вызывали у Ани дикую злость. То, что у Анны скрывалось и болело внутри, она приписывала внешнему воздействию со стороны своего партнера.

Образ вашего идеального мужчины

Мужская часть женской души, открытая Карлом Юнгом , подразумевает скрытый в бессознательном архетип идеального мужчины. Анимус как пазл, складывается из образов и моделей поведения папы и мужчин, которые окружают девочку в первые годы жизни.

Если папа надежный, теплый и принимающий, то у девочки формируется здоровый анимус. Если папа слаб и во всем подчиняется маме, или папа вообще не принимает участия в воспитании ребенка, то, скорее всего, анимус будет слабым.

Ведь если мы с детства видим, что папы нет, а мама пашет как бык во время посевной, то понятно, что слабый анимус попробует скомпенсироваться и захватить душу женщины. И тогда она теряет женственность. Именно поэтому сильные женщины, обладающие слабым анимусом, в партнеры выбирают себе слабых мужчин. Ведь наш мужчина — точная копия нашего анимуса.

Другая моя клиентка, 42-летняя Марина, обратилась за помощью по поводу затяжной депрессии. Причина — сильно заскучала в браке спустя девятнадцать лет отношений. Вроде бы все прекрасно: дети подросли, куплена квартира и построен дом, на работе ее ценят и вот-вот сделают начальником департамента, но есть одно «но». Скука в отношениях с некогда любимым мужем.

— Нам не о чем говорить, мы настолько знаем друг друга, что можем продолжать фразы, которые начал партнер, а совместное времяпрепровождение вызывает только скуку, — поясняет она.

Во время совместной встречи с Мариной и ее мужем, она с удивлением обнаружила, что те же самые чувства испытывает и ее супруг. А за депрессией и скукой лежит такая банальная подавленная агрессия. Ведь Маринина мама запрещала Марине проявлять свою злость, а мама супруга была властной женщиной и всячески подавляла агрессию сына. Пара подбирается как ключик к замочку, поэтому двое с запретом на выражение агрессии в близких отношениях выбрали друг друга.

Что делать?

Возникает совершенно закономерный вопрос: что делать со всем этим «добром»? Как перестать беспокоится и начать жить? Ответ очень простой — осознанность. Другое дело, что на пустом месте она не появится.

Чтобы понять, что вас так злит в ваших отношениях с мужчиной, имеет смысл принять за аксиому парадоксальную мысль: отношения с мужчиной полностью копируют отношения с мамой в первые три года жизни. Если нам чего-то не хватало, значит будет не хватать и потом, если мама была гиперопекающая, то и мужчина, скорее всего, будет такой же. И если что-то сильно задевает, значит там точно прячется психотравма. Чувства, которые буквально накрывают с головой — злость, боль, бессилие или отчаяние и есть показатель того, что вы коснулись травмы.

Поэтому вот небольшая инструкция по тому, как вести себя в ситуации «адского бесилова»:

Восстановите дыхание. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните.

Осознать, что вы в травме и вам нужна передышка. Потому что когда эмоции зашкаливают, не имеет никакого смысла выяснять отношения или принимать решения. Попросите партнера обнять вас, заварите вкусный чай, закутайтесь в одеяло и возьмите паузу до утра. А утро вечера мудренее, как известно.

Когда вернется способность рассуждать, подумайте, возможно за вашей злостью прячется механизм проекции, и ваш партнер в определенных ситуациях ведет себя так же, как вы.

Попробуйте вспомнить, не напоминает ли эта ситуация какую-то ситуацию из детства. Если вспомните, расскажите об этом вашему мужчине.

Помните про зеркальность отношений — если вы злитесь, скорее всего, ваш партнер испытывает те же чувства.

И да прибудет с вами гармония в отношениях!