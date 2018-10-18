6 очевидных причин, почему ваши вредные привычки могут быть полезными

Если ваш начальник в очередной раз сделает вам замечание, что вы опять бездельничаете, попробуйте объяснить ему, что на самом деле вы не тратите время впустую. Разбираемся вместе, действительно ли вредны бесцельное зависание в соцсетях, просмотр сериалов, бессмысленные разговоры по телефону или импульсивные покупки в интернет-магазинах. А также, почему эти дурные привычки, которые отнимают большую часть вашего времени, на самом деле являются вполне себе полезными занятиями.

Зависание в соцсетях

В чем польза: смена обстановки

Психологи рекомендуют проследить, с какой целью вы, собственно, заходите в социальные группы. Ведь если, скажем, раньше их называли лишь замещением реальной жизни, то в настоящее время они стали основной частью нашей реальности, помогая не потерять связь с близкими и оперативно решить какие-то важные вопросы. Например, представьте ситуацию: раньше, чтобы обсудить с подругами последние новости, вы непременно выбирали время и место, которое бы идеально подошло всем. Однако это работает лишь в том случае, когда все находятся в одном городе и могут приехать в назначенное время. А как быть в той ситуации, если ваши близкие люди живут не то, что в других городах, но и в других странах? И встречаетесь вы в лучшем случае 1-2 раза в год? Здесь как раз приходят на помощь социальные сети, с помощью которых вы можете так же назначить «сбор» и в общем чате обсудить все интересующие вас моменты. И если после таких «встреч» вы чувствуете прилив сил и бодрость, то, по мнению экспертов, блуждание в виртуальной реальности для вас определенный вид отдыха, помогающий справиться с хронической усталостью и зарядиться энергией. Другой момент, если вы чувствуете раздражение и досаду после просмотра очередной порции новостей. Тогда, по мнению экспертов, вам стоит меньше времени проводить в Интернете и сосредоточиться на реальной жизни.

Онлайн-шопинг

В чем польза: избавление от чувства вины

Если вы тоже относитесь к шопоголикам, которые не успевают опомниться, как скупают очередную порцию новинок или товаров по специальным акциям, а затем дают себе обещание, что в следующий раз они просто «зайдут посмотреть», то это уже, по мнению экспертов, больше похоже на зависимость. Но не спешите отчаиваться. По мнению экспертов, подобным образом вы пытаетесь избавиться от тревоги или справиться с чувством вины. И если нет другого способа (например, поговорить по телефону, посмотреть обновления в социальных сетях или занять себя чем-то другим), то вы начинаете бездумно тратить деньги на вещи, которые, в принципе, не очень вам нужны. Поэтому, как только чувствуете волнение или тревогу, попробуйте переключить внимание на то, что доставляет вам радость.

Переключение каналов/просмотр сериалов

В чем польза: снятие нервного напряжения

Если же вы фоном включаете какое-то видео или начинаете на автомате переключать каналы, то скорее всего, это говорит о нервном напряжении или сильной усталости, с которой нужно срочно что-то делать. Поэтому, как только вы стали замечать, что не можете вспомнить, о чем фильм, или пересказать видеоролик, который только что просмотрели, то, по мнению экспертов, вам нужно срочно подумать об отдыхе, сменить сферу деятельности или даже место дислокации. Попробуйте взять отпуск и отправляйтесь туда, где давно мечтали побывать. Только чур без доступа к рабочей почте! Ну а если руководитель пока не готов отпустить вас далеко и надолго, то попробуйте хотя бы поработать из дома и почаще переключайтесь на выполнение домашних обязанностей.

Разговоры по телефону «ни о чем»

В чем польза: бегство от реальности

Даже если окружающие с непониманием относятся к вашей привычке часами «висеть» на телефоне, не спешите ограничивать свое общение. Психологи уверяют, что даже самый банальный разговор с подругой помогает вам убежать от реальности, а точнее — должным образом настроиться на выполнение какого-то скучного или неприятного задания. Поэтому воспринимайте это как некую передышку и возможность подготовиться к тем вопросам, которые не доставляют вам особой радости, но требуют вашего внимания.

Рутинные дела

В чем польза: эмоциональная разгрузка

Если вы недоумеваете, куда уходит время, ведь, вроде, вы ничем таким не занимались целый день, попробуйте прикинуть, что именно (и как) вы делали. Ведь, если верить экспертам, выполнение обычных рутинных дел дает вам эмоциональную разгрузку и возможность отвлечься от каких-либо проблем и отдохнуть. Из-за того, что многие вещи у вас доведены до автоматизма, вы, скорее всего, даже не замечаете, что тратите на их выполнение силы и время, поэтому совершенно искренне недоумеваете, на что ушли те 2-3 часа, если конечного результата так и не видно.

Витание в облаках

В чем польза: смещение акцентов

Тем, кто привык проводить дни в мечтах о счастливом будущем или обдумывании новых планов, эксперты дают зеленый свет и напоминают, что блуждание в собственных мыслях — это не впустую потраченное время, а возможность переосмыслить ценности, правильно расставить приоритеты, проанализировать свои ошибки и выработать новый план действий. Ведь, если бы, скажем, многие великие ученые не проводили за этим занятием дни напролет, то кто знает, смогли бы они совершить свои открытия или бы просто растратили свой талант. Единственное, специалисты все же рекомендуют вспоминать о делах насущных и периодически отвлекаться от своих наполеоновских планов.