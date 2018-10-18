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Владельцам собак легче найти любовь
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Владельцам собак легче найти любовь 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Всем известно, что собака — друг человека, но, как вы думаете, поможет ли вам этот друг найти любовь?..
Лондонский собачий питомник The Kennel Clud провел исследование, которое показало, что владельцы собак счастливы в любви. Специалисты обнаружили: 72% собачников женаты или состоят в отношениях против 55% людей без собак.
Но почему это так? Что такого особенного во владельцах собак? Чем они привлекательны?
На самом деле ответ прост. Например, 35% лондонских владельцев собак рассказали, что к ним хотя бы раз подходили на прогулке с вопросом про их питомца. При этом владельцы собак с удовольствием поддерживали беседу, поскольку тема была им интересна и приятна. Ведь всем известно, как сложно завести разговор с незнакомцем, если никакие темы на ум не приходят…
Кроме того, утверждается, что владельцы собак привыкли смотреть на жизнь позитивно, а значит, они легче влюбляются, рассматривая партнера с лучшей стороны. Оказывается, собачники верят в теорию "половинок" и надеются встретить "своего человека", поэтому открыты для новых знакомств.
Исследование также показало, что 30% опрошенных лондонцев говорят, что не будут общаться с человеком, который не любит собак. Эта информация может быть полезна тем, кто ищет свою любовь на просторах интернета — просто загрузите побольше фотографий с пушистым любимцем.
Женский форум
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