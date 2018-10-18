5 важных причин вмешаться в чужую жизнь

Бывают ситуации, когда нам кажется, что близкий человек поступает «не так». Не так, как мы считаем правильным. Не так, как нам хотелось бы. Он ест не то, едет не туда и общается не с тем. И нам очень трудно принять тот факт, что вообще-то это его личное дело.

Нет, мы, конечно, слышали про «личные границы» и про «право на ошибку». Но мы же не самодурством занимаемся, навязывая свое мнение. Нет, мы реально видим то, чего не видят другие. И пытаемся предупредить. Вот только, как правило, слушать нас никто не хочет.

Эта тема всем близка, и этим особенно сложна для рассмотрения. Любая ситуация индивидуальна, и на каждый «типичный случай» найдется тысяча исключений. Давайте попробуем хоть немножечко разобраться и систематизировать.

Когда уместно вмешиваться в чужую жизнь

Если ваш близкий в опасности

Не в «мне-кажется-этот-тип-тебе-не-подходит» опасности, а в ситуации, когда жизни реально что-то угрожает. «Реально» — это значит, у вас есть информация, факты и доказательства, которые вы можете предъявить. «Сердцем чую» в данном случае, увы, не аргумент, хотя, безусловно, так тоже бывает.

Ситуация затрагивает вас напрямую

Например, вы живете в одной квартире, и вас пытаются продать вместе с вашей долей. Или вы финансово помогаете близкому человеку и видите, что переданные вами средства регулярно расходуются не по назначению. Ваше святое право вмешаться, если в спорную ситуацию вовлечен несовершеннолетний ребенок, за которого вы несете юридическую ответственность.

Когда спрашивают ваше мнение или просят совета

Если человек сам просит вас оценить ситуацию со стороны, вы вольны высказать свою точку зрения и выразить возможные сомнения и опасения.

Когда вы владеете информацией, способной кардинально изменить ситуацию в глазах близкого человека

Например, если вы видите, что женщина готовится к свадьбе с мужчиной, который женат. Или у вас есть достоверная информация о совершенном им преступлении. Если вы уверены, что ваши факты (не домыслы и сплетни!) могут развернуть картинку на 180 градусов, вы вправе предоставить эту информацию близкому человеку. Другой вопрос, как он себя поведет и скажет ли вам спасибо за разрушенные иллюзии, но это уже тема для отдельного разговора.

Когда вы видите, что человек сам не справляется и способен причинить себе вред

Этот пункт перекликается с первым, но здесь источник опасности находится внутри — в самом человеке. Если ваш близкий родственник или друг попал в плохую компанию, начал принимать наркотики или злоупотреблять алкоголем, переживает тяжелую депрессию и не видит выхода из своего состояния, ваше вмешательство может оказаться благотворным.

Возможно, вы сможете придумать еще парочку вариантов, чтобы оправдать свое вмешательство в чужую жизнь. В любом случае, у вас должны быть веские причины для того, чтобы пытаться как-то повлиять на чужое мнение и изменить течение жизни другого человека. И тот факт, что вам просто нравится контролировать, веской причиной не является.

Есть такие люди, для которых существует единственное правильное мнение — их собственное. И знаете, что? Я очень за них рада. Пусть живут по своим правилам и дадут жить другим. Вдруг у других тоже есть собственное мнение?