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Путешествия оказались лучше секса
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Путешествия оказались лучше секса 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
Согласно исследованию туристической компании Contiki большинство людей в возрасте от 18 до 35 лет предпочитают путешествия сексу. Об этом сообщает Travel and Leisure.
Эксперты задали участникам исследования вопрос «От чего вы готовы отказаться на шесть месяцев, если бы это означало, что вы сможете бесплатно кататься по миру?»
Около 80 процентов респондентов решили, что они бы немедленно отдали пароль от своего Netflix аккаунта, другие 77 процентов проголосовали за вариант «отказаться от кофе», а еще 73 процента готовы бросить пить.
Больше всего экспертов удивило, что 57 процентов опрошенных могли бы отказаться от секса ради путешествий. А, например, 41 процент респондентов готовы в течение полугода не пользоваться телефоном.
Эксперт по путешествиям Лиззи Пук составила список лучших мест, куда может съездить турист-одиночка. На первом месте Пук отметила круиз в Антарктику, где можно увидеть гигантских морских котиков, папуасских пингвинов и айсберги. Также эксперт посоветовала походы в Катманду. По ее мнению, базовый лагерь Джомолунгмы идеально подойдет путешественникам-одиночкам.
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