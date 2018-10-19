Какие женщины часто становятся жертвой пикапа

Пикап — это быстрый способ соблазнения девушки (от английского pick up — «снять», «подцепить»). Пикапер внезапно возникает в жизни дамы и также внезапно исчезает после первого секса. Это такой коллекционер дам, прошедших через его постель. Все, что ему нужно — попользоваться телом. Взаимоотношения на уровне чувств пикаперы не приемлют категорически.

Доктор социологических наук, профессор Евгений Кащенко называет пикап соблазнением по шаблону. Тем не менее на этот шаблон «клюет» достаточно много девушек. Например, те, кто плохо ощущает свои границы. Ей, как в той поговорке, «и хочется, и колется…». Пока она разбирается, быть или не быть с ним, и если быть, то когда и как и стоит ли сразу, он уже затащил ее в постель.

На форумах жертв пикаперов часто можно прочитать такое признание: «Да знала я, что он меня обманывает, чувствовала, что все это несерьезно с его стороны, понимала, что меня используют, как вещь, а сделать ничего не могла. Как завороженная ходила». Тип девушки–жертвы — один из любимых объектов соблазнителей. Понимая все, такая дама даже не в силах скрывать униженность своего положения, что только поднимает пикапера в собственных глазах.

Психоаналитик, научный сотрудник Санкт-Петербургского института клинической медицины Дмитрий Ольшанский поясняет, что пикап начал свое распространение в тех странах, где свободный секс находится под общественным запретом. Следовательно, и сексуальность люди вынуждены подавлять. От этого — буквально шаг до закомплексованности. Избавиться от нее мужчины пытаются наибольшим числом соблазненных девушек, что помогает им чувствовать себя настоящими мачо. А уже если девушка при этом чувствует себя униженной, обманутой — соблазнитель — на верху блаженства.

Близки к типу жертвы и девушки, которые не умеют говорить «нет». «Он так хорошо ухаживает, говорит такие ласковые слова, позволяя себе при этом лишнее, но как ему сказать „нет“, ведь это будет выглядеть некрасиво, некультурно, неприлично, что он обо мне подумает?..», — примерно так рассуждают эти представительницы в данном случае действительно слабого пола. А потом жестоко страдают, ища причину его ухода в себе.

Между тем, даже автор бестселлера «Как затащить в постель женщину своей мечты» Росс Джеффрис поясняет, что пикап никак не отменяет семейные ценности. По его словам, добиться своего от женщины, это лишь часть дела. Не исключено, что пикаперу встретится умная и обаятельная женщина, рядом с которой он поймет, что есть что-то важнее секса. Например, дружба, просто близкие приятельские отношения, которые, не исключено, могут перерасти в область чувств. На этом этапе Джеффрис предлагает мужчинам прекращать серию соблазнений. В противном случае, пикаперство приводит к полному духовному опустошению. А свято место, как известно, пусто не бывает. И тогда мужчина пытается заполнить его жертвами своих сексуальных побед.