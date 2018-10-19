Как знаки зодиака портят себе жизнь

Наступила долгожданная пятница, а следующее два дня мы можем спать до обеда, кушать вредную еду, смотреть сериалы и наслаждаться прогулками, если, конечно, вы не задумали большую стирку, генеральную уборку или прочие домашние пытки.

Кстати, о пытках — сегодня мы решили вспомнить, как знаки зодиака сами себе портят жизнь и посоветовать им сбавить обороты, просто наслаждаться осенней депрессией дальше.

Овен

Отравлять себе жизнь день за днем — излюбленное занятие Леди-Овна. Любая ситуация — трагедия апокалиптического масштаба. Затяжка на новой юбке, неуложенный локон, косой взгляд коллеги — мрак, тлен, жизнь никогда не станет прежней, оставьте меня тут умирать.

Это мы еще до сломанного ногтя и лишнего килограмма на весах не дошли. Говорят, что после такого все живое в радиусе одного километра смывает овечьими слезами прямо в чистилище.

Телец

Красотка-Телец жизнь себе отравлять даже и не думает, но смертные людишки вечно все портят. То заболеют, то умрут, а Тельцу планы на выходные менять, ну как не стыдно? Поэтому, чтобы нервы целее были, Телец крайне редко вылезает из дома, а если на что-то и соглашается, то лично она должна быть руководителем сего мероприятия, потому что так надежнее и для нее, и для всех остальных. Наверное. Конечно, было бы идеально управлять людьми дистанционным пультом и беспрекословно, но какой-то глупец придумал демократию. Говорим же, вечно все Тельцу портят.

Близнецы

Близнецы, в принципе, не знают, что им от этой жизни нужно. Они как слепые котята бредут везде и соглашаются на все без разбора. Пить медицинский спирт? С малознакомым мужчиной? В морге? Всегда мечтала! А так, как котики-Близнецы не только слепые, но и бешеные, на высокооплачиваемую работу, любовь до гроба и десяток детей они не соглашаются. В итоге жизнь красоток выглядит как крутой, болливудский блокбастер, но без романтики и танцев.

Рак

Барышни-Раки, вдохновляясь добротой выдуманных диснеевских принцесс, начинают помогать всем, кого встретят. И, естественно, каждая принцесса обязана встретить злого серого волка в овечьей шкурке. Что, мы напутали сюжеты сказок? Все вопросы к суровой реальности, которая плевать хотела на правила и всех доблестных принцев сослала в другую Вселенную. А Принцессы-Раки в это время готовят бедным «овечкам» борщ, покупают пиво и устраиваются на вторую работу, ибо копытца у «овечек» поломались и они могут только на диване лежать, да футбол смотреть.

Львица

Целовать свое отражение в зеркале, перечислять все реальные и нереальные положительные качества, уверять всех в том, что встреча с Львицей — их счастливый случай — единственное, что вы можете услышать от Львицы, даже если вы ее близкий родственник. Влюбленность (если только не в себя), страсть, грусть и прочие эмоции — это для слабаков и нытиков — так думают красотки, выстраивая около себя образ железной леди. Как ни крути, но Львица — это киса, хоть и большая. Покажи ей фотографию младенца, и она расплывется в улыбке.

Дева

Глубоко-глубоко внутри Дев живет маленький дед, которого хлебом ни корми, дай раскритиковать всех и вся. И если дотошная субличность не отрывается на близких, то весь ее гнев распространяется на Деву, которая и посуду не правильно моет, и осанку не держит, и борщ у нее невкусный, а посему никто замуж не возьмет. Психотерапия не помогает, как и экзорцизм, поэтому единственный выход — хорошее кьянти и близкие подруги. А говорят, что Близнецам с их отрядом субличностей жить тяжело.

Весы

Леди-Весы — подруга, которая и бывшего с тобой выследит, и на «Вишневый сад» сходит, и вместе с винишком осеннюю депрессию разгонит. Ни человек, а пушистый хомячок. Помимо этого она и в свою двушку тебя пропишет, и кредит на тебя возьмет, и душу продаст — дойдет до безумия и не почувствует. К сожалению, многие с весовскими «дарами» пропадают, оставив преданную подругу у разбитого корыта.

Скорпион

Обворожительная Скорпион портит жизнь абсолютно всем, за исключением себя, любимой. Делает она это чисто из спортивного интереса: сколько глупцов сможет до клинической депрессии довести, а сколькими трофеями (и это мы не о головах) стены в гостинной украсить. Естественно, выглядит это все как душераздирающая драма о красивой женщине, которую никто не любит и не понимает. А после пары дней знакомства она уже не понимает, почему вы не дарите ей бриллианты и меха, не возите в дикие страны и вообще, вы такой же, как остальные. Сорваться тут не получится, потому что после первого секса ухажеры Скорпионов готовы продать ей душу за второй. А за второй, обычно, приходится распродавать все свое имущество, потому что сумочка из крокодильей кожи стоит дороже душеньки любовника.

Стрелец

Барышня-Стрелец — идеальная жена, успешная бизнес-леди, мать-героиня, которая каждый понедельник спасает котят, а также комсомолка, спортсменка и просто красавица — и все это в мечтах. Нет, мы не спорим, Стрелец — дама и активная, и благополучная, но убежать с бродячим цирком в Мадагаскар, как Близнецы, не может, хоть и очень хочется. Поэтому глаза Стрельца боятся, а руки ничего не делают.

Козерог

Малышка-Козерог всю свою жизнь была хуже дочки маминой подруги, несмотря на то, что, возможно, ей всего 20 лет. Ни ипотеки, ни развода, ни пятерых спиногрызов — все не как у людей. Поэтому Козерожка постоянно засиживается на работе, по пятницам штурмует с подругами бары, отчаянно знакомится с каждым встречным и все равно несчастлива.

Водолей

Леди-Водолей еще в детстве решила, что она сильная и независимая девочка и ей уже пора «копить» кошек и психологические проблемы, поэтому в детском саду держалась особняком, а в школе дружила исключительно с панками. К счастью, с возрастом, как красота, так и харизма Водолеев притягивает таких же странных и творческих. Мы держим за красоток-Водолеев кулачки и надеемся, что она перестанет отталкивать людей и познакомит отряд пушистых с одним добрым, сильным и бородатым.

Рыбы

Выбирать неправильных людей — суперспособность Рыб, которую ничем не «вытравить». А неправильных этих, по мнению Рыбок, пруд пруди. Куда не ступишь — везде токсичные личности, что норовят на шею сесть, на плечи ножки свесить и высасывать твою душеньку. Вся шутка в том, что когда недоверчивые Рыбы таки натыкаются на энергетического упыря, они уверены в неземном происхождении единственного ангелочка.