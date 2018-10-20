10 рекомендаций, как наладить быт и не забыть о себе

«Не надо жертв!» — не устают напоминать психологи, вот только прислушивается к их советам далеко не каждая женщина. Хотя нет, прислушиваются как раз многие, а вот берут на вооружение лишь единицы. Мы решили составить рекомендации, которые помогут вам наладить быт, организовать своих домочадцев и не забыть при этом о себе-любимой!

Не срывайтесь на близких

Каким бы тяжелым не выдался ваш день, постарайтесь не срываться на своих родных и близких. К тому же, по мнению экспертов, если вы сами недовольны своей жизнью, то какой пример вы можете подать детям? Если вы находитесь в постоянном стрессе, то ничему хорошему вы их точно не научите. Поэтому постарайтесь не забывать о своих нуждах из-за того, что кто-то когда-то вам сказал, что нужно быть идеальной матерью и распрощаться со своими мечтами и желаниями. Эксперты рекомендуют найти золотую середину, чтобы не жертвовать собой сверх меры и не оставлять без внимания своих близких.

Составляйте планы

Чтобы не упустить из виду ничего важного и все держать под контролем, научитесь составлять планы. А затем вам лишь останется сверяться со своими списками и прикидывать, сколько дел вы успеете выполнить сегодня. Так вы сможете планировать не только свое время, но и остальных членов семьи приучить к порядку и пунктуальности.

Привлекайте главу семьи к решению бытовых проблем

К сожалению, многим дамам проще взвалить все бытовые проблемы на себя, чем лишний раз попросить своих благоверных о чем-то. В итоге такие женщины не только тащат на себе работу, но еще и дом вместе с мужем. Специалисты предостерегают: мужу, конечно, при таком раскладе будет вполне комфортно, но вот вам… Действительно ли такой жизни вы для себя хотели? В идеале, конечно, еще в самом начале отношений обговорить, кто и за что отвечает, чтобы никто не чувствовал себя так, словно он один решает все вопросы. К тому же, последние исследования показали, что те пары, где домашние дела поделены поровну между партнерами, намного лучше понимают друг друга и меньше ругаются.

Делегируйте полномочия

Если вы понимаете, что можете перепоручить что-то своим близким — сделайте это, а не отмахивайтесь со словами «мне проще и быстрее решить все самой!». Ведь, возможно, они и рады бы помочь, но вы отстраняете их от домашних обязанностей и потом жалуетесь, что вас никто не ценит. Распишите каждому члену семьи его обязанности и лишь проверяйте их выполнение (но не забывайте хвалить за хорошую работу, иначе в следующий раз желающих вам помочь будет меньше).

Научите детей помогать вам

Если вы привыкли все бытовые проблемы решать самостоятельно и детей не приучили к выполнению домашних обязанностей, тогда не удивляйтесь, что во взрослом возрасте они тоже не станут вам помогать — просто вы их этому не научили. Эксперты уверяют, что приучать малышей к несложной работе можно уже лет с 4-5. Например, пусть они помогают вам на кухне или во время уборки. Никто не говорит, что они с первого раза со всем справятся на отлично, но ваша задача поощрять их и поддерживать, именно тогда можно привить им любовь к труду и чувство взаимопомощи.

Возьмите за правило ужинать без гаджетов

Не зря раньше существовала традиция собираться всей семьей на ужин, общаться, делиться планами или давать дельные советы. Все это объединяло и помогало прочувствовать поддержку близких. Теперь, к сожалению, все чаще можно наблюдать картинку, когда каждый из членов семьи занят своим делом, ужинает тоже где попало, а если уж и собираются за общим столом, то все смотрят в свои смартфоны, планшеты или даже на экран телевизора. Люди разучились общаться, поэтому в последнее время многие женщины утверждают, что в браке чувствуют себя одинокими и несчастными. Попробуйте придумать свои традиции и договоритесь с домашними, что семейный ужин — время для общения, а все остальные вопросы можно решить после.

Чаще хвалите себя

Просто напоминайте себе, что все знать невозможно и не превращайте в трагедию тот факт, что вы никак не можете справиться с домашними заданиями третьеклассника или недостаточно хорошо выполнили свои обязанности. Психологи напоминают, что быть идеальной всегда и во всем невозможно — все мы люди и нам свойственно ошибаться. Поэтому не устраивайте показательный самосуд, а лучше вспомните какие-то моменты, за которые вы действительно можете себя похвалить.

Разрешайте детям проявлять самостоятельность

Например, дайте своим наследникам право самостоятельно выбирать одежду, в которой они хотели бы завтра отправиться в сад или школу (если речь идет о начальных классах). Только поставьте условие, чтобы они с вечера продумывали образ и демонстрировали вам его. Тогда у вас будет время внести какие-то незначительные корректировки или помочь с советом, а не бегать с утра в поисках определенного платьица или джемпера, которые именно сегодня захотел надеть ваш ребенок.

Не корите себя за то, что работе уделяете больше времени, чем семье

Большинство современных женщин делают успешную карьеру и работают ничуть не меньше (а иногда и больше) мужчин. К сожалению, многие работающие мамы постоянно себя корят за то, что проводят со своими детьми не так много времени, как им хотелось бы, но недавние исследования показали, что причин для волнения нет. Выяснилось, что дети тех дам, которые заняты карьерой и собой, получают в итоге ничуть не меньше внимания, чем те ребята, мамы которых всецело посвятили себя семейным обязанностям. К тому же, психологи напоминают, что счастливая мама — счастливый малыш, поэтому если проекты доставляют вам больше удовольствия, чем решение бытовых вопросов, то и занимайтесь ими спокойно.

Не спешите соглашаться и не ведитесь на провокации

Даже если вы не ощущаете себя великим переговорщиком, способным отстоять свое мнение и доказать свою правоту, все равно не следует сразу же соглашаться на все просьбы домочадцев только потому, что вам сложно им противостоять. Научитесь говорить «нет» и аргументировать свое решение. В случае возникновения спорных моментов просто объявите, что вернетесь к данному вопросу позднее. Таким образом вы выиграете время, успеете обдумать ситуацию и сбережете свои нервы.