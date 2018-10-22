Как женщины «метят» свою территорию

Всем известно, что животные и птицы помечают и защищают свою территорию, ведь она их кормит, на этой земле рождается потомство и все это очень важно. Но оказывается, человек тоже метит свое пространство и собственность, хотя и не очень явно. Подобное поведение также связано с процессом получения жизненных благ и обеспечением детей, поэтому за таким вполне осознанным занятием ученые заметили именно женщин.

Это жилище — мое

Один из пионеров в области изучения пространственных потребностей человека, американский антрополог и кросс-культурный исследователь Эдвард Твитчелл Холл еще в начале 1960-х годов обратил внимание на то, как ведут себя женщины из разных экономических слоев в определенном круге мужского личного пространства.

В те годы, хотя женщины в американском обществе уже работали, хороший материальный достаток все-равно зависел исключительно от мужчины. Дамы, начиная серьезные отношения с кавалерами, и оказавшись даже на одну ночь в его жилище, стремились оставить в нем следы своего пребывания. И это были не только оброненные на пол длинные волоски или якобы случайно забытая на полке в ванной помада. Женщины специально оставляли в малозаметных местах жилища сережку или кольцо и даже ухитрялись спрятать среди мебели принесенные тканевые ленты, смоченные в своих духах.

Все это должно было не только напомнить кавалеру об их обладательнице и снова назначить ей свидание, но и заставить потенциальную конкурентку, обнаружившую эти «метки» на мужской территории, отказаться от притязаний.

Эта машина — моя

Несмотря на массовую эмансипацию, в современном западном обществе все равно существуют правила женских «меток» собственности и территорий. Это подтверждают исследования канадских ученых из Университета Западного Онтарио и Университета Торонто Миссиссога, опубликованные в «Вестнике личностной и социальной психологии».

Канадские исследователи рассказали об удивительной закономерности захламления именно самых дорогостоящих машин. Чем дороже бренды «стальных коней», которыми управляют состоятельные джентльмены, тем «грязнее» оказываются бардачки и другие многочисленные емкости и кармашки этих автомобилей. При идеальной чистоте самих салонов, в их скрытых от глаз потайных уголках все время оказываются детали нижнего женского белья, предметы декоративной косметики и личной гигиены.

В частности, в журнале был приведен пример, как в люксовом автомобиле одного удачливого и неженатого нью-йоркского биржевого брокера его коллеги всегда находили в кармашке дверцы огрызок яблока, испачканный яркой помадой. И каждый раз им было понятно, что это не старый, сгнивший остаток, а еще совсем недавно вполне свежий фрукт. И его специально каждый день кладут в эту машину, при том, что сам обладатель «стального коня» яблоки особо не любил.

Этот мужчина — мой

В российском социуме, где наличие материальных благ означает практически выживание, а эмансипация вообще на большей части страны считается ругательным словом, женщины метят мужскую территорию и собственность — самих мужчин повсеместно. Один из представителей Российского психологического общества на официальном сайте профессиональной корпорации психологов рассказал коллегам о встрече с одной из своих бывших пациенток.

Дама поведала ему, что после проведенного курса психотерапии, наконец-то вышла замуж и теперь всячески оберегает своего супруга от появления возможных любовниц, опасаясь, что его «уведут». На вопрос, каким образом она «стережет» мужа, женщина поведала, что делает это самым невинным образом. Прежде всего, перед его уходом на работу она оставляет на воротнике рубашки следы своей губной помады. А еще она гладит утюгом ему джинсы перед любым выходом из дома.

Только женатые мужчины, о которых очень забоятся их супруги, носят выглаженные джинсы, все остальные люди, не обращая на это внимание, ходят в таких, какие достали из сушки после стирки. Но каждая незамужняя женщина, оценивая потенциального партнера, моментально считывает, в каком состоянии у него одежда и наличие глаженных джинсов должно ей сообщить, что данный кавалер занят. А надето или нет на его безымянный палец кольцо сегодня значения не имеет. Во всяком случае именно так объяснила свои действия молодая россиянка своему бывшему врачу-психологу.

Стоит отметить, что мужчины тоже метят территорию, только не женскую, а свою — это может выражаться, например, в раскидывании носков.