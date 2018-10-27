Как изменить свою жизнь силой мысли

Существует всем известная теория, что наши мысли и слова, которыми мы их выражаем, программируют наше подсознание.

Соответственно, если мы постоянно думаем и проговариваем негатив, то его и притягиваем в жизнь. Если вы хотите изменить свою судьбу к лучшему, перенастраивайте себя на позитивный лад.

1. Начните контролировать свою речь. Чтобы правильно запрограммировать подсознание на нужное действие или результат, попробуйте вместо «опять ничего не выйдет, потому что я снова опоздал» сказать себе «я снова немного задержался, но сейчас я соберусь, и все получится».

2. Учитесь переводить негатив в позитив. Даже если событие не кажется вам положительным в целом, постарайтесь найти в нем что-то полезное. Если вместо уборки в выходной вы целый день потратили на просмотр сериала, скажите себе, что «порядок в доме это важно, но так вы наконец-то отдохнули с удовольствием».

3. Перестаньте критиковать себя и других. От того, что вы наговорите себе или окружающим кучу обидных слов, ситуация точно не изменится, а вот настроение станет хуже некуда. Учитесь выражать свое неудовольствие без оскорблений и максимально конструктивно. Вместо «ну я и дурак», скажите себе «в следующий раз буду умнее».

4. Не смотрите и не обсуждайте негативные события, особенно, если вы человек впечатлительный. Другие об этом быстро забудут, а вы будете крутить все это в голове, уровень тревоги возрастет и заметно снизит не только ваше настроение, но и продуктивность работы.

5. Определитесь с основными желаниями (целями). Даже если сейчас это кажется недостижимым, в подробностях представьте себе то, что хотите получить, а еще лучше пропишите это на бумаге — это поможет вам настроиться на нужную волну. Чтобы привлечь в свою жизнь то, что очень хочется, надо четко понимать, как оно выглядит.

6. Окружите себя позитивно настроенными людьми, поскольку вечные нытики и страдальцы «высасывают» из вас последние силы.

7. Напоминайте себе, что у вас уже есть много хорошего в жизни, ведь многие люди лишены и этого. Акцентируйте свое внимание на уже свершившихся достижениях и обязательно хвалите себя за то, чего добились.

8. Развивайтесь. Работа над собой, какой бы сложной она не казалась сначала, приносит много позитива в жизнь. Постепенно вы заметите, что стали гораздо увереннее, умнее и успешнее, что не может не радовать.

9. Улыбайтесь. Улыбка, даже изначально искусственная, постепенно входит в привычку и способна настроить на позитивный лад.