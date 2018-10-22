«Я боюсь измены». Что делать с навязчивым страхом?

Ты знаешь имена всех новых сотрудниц и гуглишь их фотографии. Историю его браузера штудируешь от и до, чтобы найти… Найти то, чего очень сильно боишься, — измены. Почему даже в самых идеальных отношениях нам кажется, что нас обманывают? Откуда взялся этот страх и к чему он может привести?

Опрос 2000 женщин для Woman’s Day и AOL Living показал, что каждая вторая тайком проверяет телефон и историю браузера своего мужчины. И ничего хорошего в этом нет. Дело в том, что многие психологи утверждают, что страх измены разрушает даже самые здоровые отношения. «В психологии есть понятие „самоисполняющегося пророчества“, — объясняет психолог Надежда Гришина . — Когда человек убежден в чем-либо, он бессознательно проецирует это на других. Женщина, которая боится измены, будет разрушать личные границы мужа, постоянно его подозревать и незаслуженно обвинять». Рано или поздно любимый начнет чувствовать себя подавленным и вечно виноватым. Постоянные наезды и отсутствие поддержки сделают оставшееся дело, и — вуаля! — он станет более восприимчивым к вниманию других девушек. Они видят в нем мужчину, а не одно сплошное разочарование.

Откуда корни?

Страх измены стоит рассматривать как и любой другой. Мы боимся того, над чем не имеем контроля. У подруг подруги всегда есть история о том, как мужчина изменил самой идеальной женщине. Она и готовила, и убиралась, и проходила курсы орального мастерства, но увы и ах, ушел. «В нашем обществе принято считать, что все мужчины рано или поздно гуляют на стороне, — комментирует психолог. — Какой бы ты идеальной ни была, итог будет один: измена. Естественно, это настраивает на беспомощность и, как следствие, беспричинный страх».

Чаще всего подозревают те женщины, которые уже пережили обман партнера. Каждый раз они словно на кнопке «репит» прогоняют воспоминания и пытаются понять: «Где, где все пошло не так? На каком моменте уже можно было бы догадаться?» Психолог Надежда Гришина уверена, что измена — серьезная психологическая травма. «У человека рушится вся картина мира, понятия о добре и зле, понимание, кто друг, а кто предатель. В таких случаях психологическая помощь нужна не просто так. В этот период важно хорошо поработать, чтобы вернуть внутреннее ощущение устойчивости и стабильности. Если этого не сделать, то внутренние страхи будут нарастать снежным комом». В новых отношениях женщина будет похожа на Шерлока Холмса : ищет любые зацепки и улики, чтобы в этот раз не быть обманутой. К чему это приведет — ты уже знаешь. Но часто встречается и совершенно противоположная ситуация.

Никто никогда не изменял, мужчина в тебе души не чает и балует дорогими подарками, а интуиция все равно нашептывает, что что-то здесь не так. Такое часто случается с теми, у кого есть проблемы с самооценкой. Эксперт по преодолению страхов Кимберли Джайлиз уверена, что беспричинное подозрение партнера в неверности связано с неуверенностью в себе. Прежде чем диагностировать низкую самооценку, ответь на вопросы:

как часто ты ругаешь себя за то, что недостаточно хороша?были ли моменты, когда большую часть времени окружающие тебя не понимали и ты была «аутсайдером»?часто ли в твоей жизни возникают ощущения, что тебя недооценивают?

Если большинство ответов «ДА», то есть большая вероятность, что подозрение в измене никак не связано с реальной ситуацией. В тебе говорят твоя неуверенность и боязнь, что мужчина уйдет к той, что получше. Чтобы раз и навсегда побороть этот страх, предлагаем пять рабочих советов и инструментов.

5 методов, как побороть страх измены

Погружение в страх

Психологи советуют не бежать от страха, а «забить ему стрелку». Для этого существует немного пугающее, но нужное упражнение, которое желательно делать в одиночку. Представь самый страшный исход измены. Докручивай себя до тех пор, пока не станет так жутко, что даже смешно. Он ушел к твоей лучшей подруге, подал на развод и выложил пост о том, что ты ужасно варишь борщи? Иронизируй и доведи ситуацию в голове до абсурдного. Попробуй прожить этот момент и решить все вопросы. После этой техники ты осознаешь, что измена не конец света и все не так страшно, как кажется. Смех и абсурдность нужны для того, чтобы изменить ситуацию с «страшнонемогу» до «хахах_не_так_все_страшно». После выполнения вернись в реальность и осознай, что сейчас у тебя все хорошо и это просто сон, который никогда не станет явью.

Наращивание самооценки

Часто бывает так, что причина подозрения в измене кроется в низкой самооценке. Поставь цель на следующий месяц: стать лучше. Какое занятие поднимет самооценку, а ты почувствуешь уверенность в себе? Возьмись за новый язык, пройди курс на Coursera, надень, наконец, те самые туфли, которые лежат для особого случая. Для закрепления результата НЛП-специалисты советуют поставить якорь (обязательно кинестетический — похлопывание, сжатие кулака, оттягивание пальца). В следующий раз, когда почувствуешь себя такой же уверенной, как Шарлиз Терон в рекламе J’adore Dior, попробуй сжать кулак или ущипнуть себя за ладонь. Если приступ неуверенности в себе опять нагрянет, используй свой якорь. При постоянной практике работает безотказно.

Полный отказ от контроля

Серьезно, хватит. Перестань проверять его почту и лазить в историю браузера. Недавний эксперимент психологов из Дэлаверского университета показал, что когда женщина ревнует, ее умственные способности снижаются, а концентрация теряется. Тебе оно надо?

Разговор

Банально, но это работает. Объясни своему мужчине, что ты его любишь и хочешь, чтобы у вас в семье все было хорошо. Расскажи про свой страх, и, скорее всего, ты услышишь слова поддержки, которых так не хватало. Простой разговор решает больше, чем месяцы бессмысленной слежки. Есть ли в мире упражнение лучше, чем поддерживающий мужчина, который говорит «Я люблю тебя»?

Благодарность и любовь

Психолог Надежда Гришина советует подумать о положительных качествах своего избранника. Что в нем есть такого, чего нет у всех остальных в мире? Какая часть тела у него самая сексуальная? Какой ваш секс ты запомнила как самый страстный? Поделись этой информацией с ним, пусть он почувствует себя самым лучшим. Как утверждает Надежда, есть две основные причины измены. Первая — отсутствие душевного тепла, вторая — сексуальная неудовлетворенность. Этими вопросами ты сделаешь профилактику и сразу убьешь двух зайцев.

А вот этого делать не надо

«Изменяй, но чтобы я об этом не знала»

Эта фраза возглавит список самых страшных фраз, которые ни в коем случае не надо говорить. Розовые очки и разрешение на измену «в тихую» вряд ли сделает брак по‑настоящему счастливым.

Устраивать сцены ревности «заранее»

Испанские страсти и разборки хорошо работают только в мелодрамах. В реальной жизни постоянные истерики доведут мужчину до нервного тика или поиска адекватной и уравновешенной женщины.

«Ты меня не любишь, я это знаю»

Этими словами женщина показывает свою неуверенность в чувствах мужчины и ищет в нем опору. Возможно, единоразовое использование этой фразы вызовет в нем чувство нежности. Но стократное повторение уже заставит поверить в ваши слова.

«Смотри, какая у нее грудь»

Обсуждать при тебе формы проходящей женщины — не самый лучший вариант. Конечно, это показывает твою уверенность в себе, но, с другой стороны, дает поводы для размышлений о «прогулке на стороне».

«Я все сама»

Уверенность в себе притягивает, а вот самоуверенность отпугивает. Все-таки мужчине важно чувствовать себя важным и нужным в твоей жизни. Если мужчина не чувствует этого, то он ищет это на стороне или сливается с диваном в одно целое.