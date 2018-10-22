10 способов изменить своего мужчину

В мужчинах всегда будут вещи, которые тебе захочется исправить, но сделать это крайне сложно. Однако некоторые моменты поддаются коррекции без особых усилий!

У него ужасная причёска

Скорее всего, он даже не знает об этом. Вручи ему подарочный сертификат в хорошую парикмахерскую, и пусть его там приведут в порядок.

Он позволяет себе отрыжку

Скажи ему, что если он собирается вести себя словно со своими друзьями, то и спать с ним ты будешь так же часто, как они. Это должно быстро его отучить.

Он одевается как бомж

Если у него достаточно одежды в шкафу, покажи ему, что значит хороший вкус, а если нет, немедленно отправляйся с ним на шопинг.

Он не отходит от телевизора

Если он увлекается спортом и не пропускает ни одной игры, поинтересуйся, почему он болеет за эту команду. Посмотри игру с ним, но взамен пусть он сходит с тобой в театр.

Он не моет посуду

Договорись с ним о разделении обязанностей. Например, ты готовишь еду, а он моет посуду после ужина.

Его борода тебя травмирует

Объясни ему, что ты, конечно, уважаешь его право носить бороду или усы, но жёсткая щетина причиняет тебе боль и неудобства.

Он забывает важные даты

Да, это обидно, но если ты знаешь, что он просто забывчив, напомни ему о важном событии заранее. Поверь, он будет благодарен тебе.

Он ставит свою музыку в машине

Помни о негласном правиле: кто управляет машиной, тот и получает право слушать свою любимую музыку большую часть времени.

Он выражается расплывчато

Если он не называет точных сроков, когда позвонит («позже»), или когда закончит работу («после полуночи»), не жди его. Просто делай свои дела, а он пусть подстраивается.

Он дарит плохие подарки

Будь конкретной в своих желаниях. Пусть он знает, чего ты хочешь. Намекни ему об этом или, если не получается, ненавязчиво подскажи.