Как найти свой подход к работе и не сорваться

Последние исследования доказывают, что трудоголизм стал настоящей мировой проблемой и зависимостью века. В Японии, например, особо радивые сотрудники предпочитают ночевать прямо в офисе, чтобы не тратить драгоценное время на дорогу, а в Китае переутомление считают серьезным диагнозом, от которого страдает большинство жителей страны. Мы решили выяснить, как найти золотую середину и сделать блестящую карьеру не в ущерб своему здоровью.

Причины трудоголизма

Психологи уверяют, что женский трудоголизм на самом деле опаснее, чем мужской. Во-первых, потому, что женский организм сложнее справляется с подобными нагрузками, а во-вторых, дамам приходится, помимо карьеры, заниматься еще и другими вопросами (бытовые вопросы, воспитание детей и так далее), которые требуют от них полной отдачи. Ученые из Норвегии выяснили, что женщины-трудоголики, чаще страдают гиперактивностью, синдромом дефицита внимания, хронической усталостью, депрессиями и другими нервными расстройствами.

Основными причинами возникновения трудоголизма эксперты называют следование моде (образы тех же популярных блоггеров, главных редакторов глянцевых изданий, успешных бизнесвуман, судя по соцсетям которых, создается ощущение, что они успевают ежедневно провести несколько перспективных переговоров и найти время на себя и семью), недостаточно развитая система ценностей, когда дама видит свою реализацию лишь в карьере, попытка заполнить пустоту, возникшую вследствие неудачной личной жизни, перфекционизм и гиперответственность (нежелание довольствоваться удовлетворительными результатами, так называемый синдром отличницы).

Как понять, что вы на грани

Чтобы понять, как обстоят дела у вас, возьмите листок бумаги и зафиксируйте на нем ответы на простые вопросы. Так вы сможете проанализировать, существует ли у вас перевес в карьере, либо вы уделяете работе недостаточное количество времени.

Сколько времени вы уделяете работе Как вы относитесь к работе внеурочно (по вечерам или по выходным дням)

Как часто вам приходится решать рабочие вопросы в отпуске

А как давно вы отдыхали (речь идет именно о полноценном отпуске)

Умеете ли вы делегировать полномочия, или предпочитаете все вопросы решать самостоятельно

Насколько легко вы можете переключиться с рабочих моментов на личную жизнь/отдых

Если большинство пунктов будут красноречиво указывать на то, что трудоголизм у вас в крови, тогда вам следует разобраться, какой тип у вас — добровольный (трудовая деятельность превращается в зависимость) или вынужденный (страх потерять работу и остаться без денег).

Как нормализовать ситуацию

Если вы понимаете, что ваш трудоголизм является добровольным, другими словами, вам просто нечем больше заняться в жизни, поэтому вы проводите на работе все свое свободное время, тогда вам стоит попробовать следующее.

Для начала подумайте, что еще доставляет вам удовольствие, кроме профессиональной деятельности. Возможно, у вас есть интересное хобби, которые вы забросили в последнее время, или какие-либо таланты, которым вы уделяли недостаточно внимания. Э ксперты советуют поначалу искусственно ограничивать время своего пребывания в офисе и заставлять себя переключаться на другие аспекты жизни. Вспомните, сколько времени вы уделяете друзьям и близким, спорту, саморазвитию, красоте и здоровью и попробуйте восполнить этот пробел.

Другое дело, если речь идет о вынужденном трудоголизме. В данном случае вы просто боитесь отказаться от какой-либо дополнительной подработки, чтобы не быть уволенной при первом удобном случае и, соответственно, не остаться без средств к существованию.

Эксперты советуют первым делом поискать менее стрессовую работу, ни в коем случае не отказываться от официального отпуска и ни за что не соглашаться на дополнительные обязанности, если они не прописаны в вашем трудовом контракте.

Кроме того, следует быть осторожнее и с дополнительно оплачиваемыми подработками, которые также отнимают ваши силы и время. Не лишним будет напомнить, что всех денег все равно невозможно заработать, а вот подорвать свое здоровье — легко.

Попробуйте распределить свое время таким образом, чтобы трудовая жизнь и личная были равномерно наполнены, тогда есть шанс гармонично развиваться в разных направлениях и преуспеть не только в карьере, но и исполнить мечты, не связанные с профессиональной деятельностью.